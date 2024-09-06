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Yerel Mardin’de cadde ortasında silah sesleri korkuttu: 8 yaralı
Yerel

Mardin’de cadde ortasında silah sesleri korkuttu: 8 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-09-06 15:35:35 - 2024-09-06 15:35:35
Mardin’de cadde ortasında silah sesleri korkuttu: 8 yaralı

Mardin’in Artuklu ilçesinde cadde ortasında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Ortaköy Mahallesi’nde cadde ortasında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada, M.Ç., F.Ç., A.R.Ç., N.Ç., S.Ç., A.Ç, U.Ç. ve H.Ç. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Mardin Eğitim ve

Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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İHA

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