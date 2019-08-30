0553 313 94 23

Mardin’de 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

Mardin Valiliği 30 Ağustos Zafer Bayramının 97.

30 Ağustos 2019 Cuma 23:12
Mardin’de 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

Mardin Valiliği 30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenledi.


Valilik tarafında polis evinde 30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yıldönümü nedeniyle düzenlenen resepsiyona katılım yoğun oldu. Mardin Valisi Mustafa Yaman’ın ev sahipliğindeki resepsiyona 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Uğur Kandemir, Jandarma Albay Kıdemli Albay İsmail Şensöz, Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Milli eğitim Müdürü Yakup Sarı, Gençlik Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin, Aile ve Çalışma il Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, Türkiye Geçici Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, kaymakamlar, belediye başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Mardin Valisi Mustafa Yaman 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve Artuklu Belediye Başkanı Aldulkadir Tutaşı resepsiyona katılanları tek tek masalarında ziyaret ederek bayramlarını kutladı.


Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman yaptığı açıklamada, “Aziz milletimizin ve kahraman ordumuzun bağımsızlık ve istiklal adına gösterdiği azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edildiği büyük zaferin 97. yılını kutlamanın gurur ve mutluluğu içerisindeyiz. Asırlardır hür yaşayan ve şanlı tarihi zaferlerle dolu milletimizin bağımsızlığına göz dikenlere karşı, yokluklara rağmen azimle, inançla, birlik ve beraberlik içinde yekvücut olarak toprağını nasıl müdafaa ettiğinin canlı bir örneği olan 30 Ağustos Zafer Bayramı ile milletimiz, Vatan topraklarının asla işgal edilemeyeceğini, ezanların asla dindirilemeyeceğini, bayrağın göklerden asla indirilemeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta bu zaferi bizlere armağan eden Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, kahraman ordumuzun ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 23:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Bu iş burada bitmeyecek"
    1. "Bu iş burada bitmeyecek"
    2. Adnan Erkan: "Transfer yasağını acilen..
    3. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    4. 30 Ağustos Zafer Bayramı Moda..
    5. Beyoğlu’nda 30 Ağustos Zaferi konserle..
    6. Köylüler su araması yapan iş..
    7. Savcı Sayan, ‘Bu onlara ders olsun’..
    8. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı:..
    9. Terim'den çarpıcı açıklama: Çok..
    10. Mevlüt Erdinç, forma giymek için..
    11. TESK Başkanı Palandöken: “Açık içkiye..
    12. İzmir’de silahlı kavga: 1 yaralı
    13. Bandırma’da kedi köpek katliamı
    14. KKTC’li ünlü iş adamı sanal bahis..
    15. Antalya’da tur otobüsü devrildi: 1..
    16. Maçın ardından
    17. Futbol: 2021 Kadınlar Avrupa..
    18. Baba-oğul birbirini bıçakladı
    19. Dorian kasırgası "Kategori 3"..
    20. Erzincan’da 3 araçlı trafik kazası: 7..
    21. Beylikdüzü’nde 30 Ağustos coşkusu
    22. Malatya’da sağanak yağış sele neden..
    23. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    24. Diyarbakır’da anız yangını
    25. Kemal Özdeş: "Oynadığımız oyun beni..
    26. Didim’de 30 Ağustos coşkusu yürüyüş ve..
    27. Sosyal medyayı ayağa kaldıran..
    28. Bursa’da binlerce kişi bir araya..
    29. Türkiye Basketbol Federasyonuna sosyal..
    30. Büyük Zafer'in 97'nci yıldönümü
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak