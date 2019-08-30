Mardin’de 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

Mardin Valiliği 30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

Valilik tarafında polis evinde 30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yıldönümü nedeniyle düzenlenen resepsiyona katılım yoğun oldu. Mardin Valisi Mustafa Yaman’ın ev sahipliğindeki resepsiyona 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Uğur Kandemir, Jandarma Albay Kıdemli Albay İsmail Şensöz, Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Milli eğitim Müdürü Yakup Sarı, Gençlik Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin, Aile ve Çalışma il Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, Türkiye Geçici Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, kaymakamlar, belediye başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Mardin Valisi Mustafa Yaman 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve Artuklu Belediye Başkanı Aldulkadir Tutaşı resepsiyona katılanları tek tek masalarında ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman yaptığı açıklamada, “Aziz milletimizin ve kahraman ordumuzun bağımsızlık ve istiklal adına gösterdiği azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edildiği büyük zaferin 97. yılını kutlamanın gurur ve mutluluğu içerisindeyiz. Asırlardır hür yaşayan ve şanlı tarihi zaferlerle dolu milletimizin bağımsızlığına göz dikenlere karşı, yokluklara rağmen azimle, inançla, birlik ve beraberlik içinde yekvücut olarak toprağını nasıl müdafaa ettiğinin canlı bir örneği olan 30 Ağustos Zafer Bayramı ile milletimiz, Vatan topraklarının asla işgal edilemeyeceğini, ezanların asla dindirilemeyeceğini, bayrağın göklerden asla indirilemeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta bu zaferi bizlere armağan eden Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, kahraman ordumuzun ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum” dedi.