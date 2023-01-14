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Gündem Mardin’de 15 günlük etkinlik yasağı
Gündem

Mardin’de 15 günlük etkinlik yasağı

Mardin Valiliği, kent genelinde her türlü toplanma, basın açıklaması, miting yapma, stant açma gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 08:53:00 -
Mardin’de 15 günlük etkinlik yasağı

Mardin Valiliği, kent genelinde her türlü toplanma, basın açıklaması, miting yapma, stant açma gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde (polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde) il merkezinde Valilik makamına (Hukuk İşleri Şube Müdürlüğüne) ve ilçe merkezinde Kaymakamlık makamına 2 iş günü öncesinde yapılan müracaatlarda mülki amirlerin uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere; ilimiz genelinde gerçekleştirilebilecek, açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant, imza kampanyası, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemi vb. eylem/etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla eylem ve etkinlik düzenlemek için gelen araçların ve şahısların ilimiz sınırlarına girişlerinin, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince engellenmesi, ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 7. ve 17. maddeleri hükmü gereğince belirtilen konuların devam niteliğindeki her türlü eylem/etkinliklerin Mardin İl sınırları içerisinde 14 Ocak 2023 Cumartesi günü saat 00.01’den itibaren 28 Ocak 2023 Cumartesi günü saat 24.00 kadar 15 gün süre ile yasaklanmıştır.

Her türlü toplantı ve etkinliğin huzur ve güven ortamını bozmaya teşebbüs edecek şahıslar ile işlenmesi muhtemel suçların tespitine yönelik kolluk tarafından izletilmesini, ses ve görüntü kaydının yapılarak kayıt altına alınması, karara uymayanlar ve yapılan ikazlara rağmen kararı ihlal etmeye devam edenler hakkında kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü olarak değerlendirilerek 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu ile diğer ilgili kanun hükümleri kapsamında gerekli işlemler yapılacaktır” denildi.

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