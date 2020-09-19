Mardin ve Şırnak'ta 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu Mardin ve Şırnak'ta 3 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada,2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katılan 3 örgüt mensubu, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ikna çabaları sonucunda Mardin ve Şırnak'taki güvenlik güçlerine teslim oldu.
Açıklamada, terör örgütünden yıl başından bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 157'ye yükseldiği kaydedildi.