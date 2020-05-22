  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Pakdemirli, 60 bin dekar alanı suya kavuşturacak projenin açılışını yaptı

TOKİ’den 81 ilde 154 millet bahçesi

Tarihte Bugün: 22 Mayıs | Nene Hatun'un ölüm yıl dönümü!

Enflasyonda hedef yüzde 5

Haziran öncesi gözler Albayrak’ta
için kalan
Aktüel

Mardin polisinden uyuşturucu kullanımına karşı anlamlı video

Mardin Emniyet İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımına karşı anlamlı bir video çekti.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 12:42:14 -
Mardin polisinden uyuşturucu kullanımına karşı anlamlı video

Mardin Emniyet İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımına karşı anlamlı bir video çekti.


Mardinli sanatçıların da yer aldığı videoda özellikle genç bireyler arasında kullanım oranı yüksek olan uyuşturucuya dikkat çekildi. Mardin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü önünde çekilen videoda, "Mardin’de uyuşturucuya geçit yok, bağımlığın madde değil ailen olsun. Bağımlı yalnız kendine değil sevdiklerine de zarar verir. Önce kullanırsın sonra kullanılırsın" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı