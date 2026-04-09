Mardin Önder Bünyesinde Stratı Verilecek Olan: İmam Hatip Spor Okulları Mardin İl Şampiyonası Heyecanı Başlıyor

Mardin Önder Derneği bünyesinde bulunan Öncü Spor Kulübü; Badminton, voleybol, kros, 3x3 basketbol, futsal ve masa tenisi olmak üzere 6 dalda gerçekleştireceği müsabakalarla il bazında imam hatip okullarında okuyan gençleri sporla buluşturarak bu alanda büyük bir farkındalığı meydana getirecek.

Mardin Önder Başkanı Enes Güneş gerçekleştirilecek müsabakalara ilişkin yaptığı bilgilendirmede, “İmam hatip okulları arasında düzenleyeceğimiz bu spor oyunlarıyla gençlerimiz hem yeteneklerini sergileyecek hem de bu alanda önemli bir heyecana vesile olacaklar. Bizlerde imam hatip öğrencileri başta olmak üzere tüm gençlerimizin her alanda yeteneklerini sergilemeleri için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösteriyoruz. Tüm branşlarda müsabakalara katılım sağlayacak gençlerimiz 06 Nisan ile 17 Nisan tarihleri arasında başvurularını ilgili yerlere gerçekleştirebilecekler. Toplum yararına gerçekleştirdiğimiz birçok çalışmalarda olduğu gibi bu önemli programlarda da desteklerini esirgemeyen Mardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca işin koordinatörlüğünü büyük bir titizlikle gerçekleştiren Öncü Spor Kulübü Başkanımız Emre Demirat’a teşekkür ediyor, müsabakalara katılacak tüm gençlerimize başarılar diliyorum.”