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Aktüel

Mardin merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-20 12:25:03 -
Mardin merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

MARDİN (AA) - Mardin merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Mardin merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Operasyonda, bir miktar eroin ile 8,88 gram esrar ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı.


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