Mardin Mazıdağı’ndan acı haber! Çocuklar gölette ölü bulundu

Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Meşeli Mahallesi’nde akşam saatlerinde yaşanan olay, iki küçük çocuğun hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Oyun oynamak için evlerinden çıkan ancak geri dönmeyen iki arkadaştan acı haber geldi.

Kayıp ihbarıyla başlayan umutlu bekleyiş

Edinilen bilgilere göre, 9 yaşındaki Davut Esen ve 7 yaşındaki Abdullah Erat, akşamüzeri evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha kendilerinden haber alınamadı. Kendi imkanlarıyla çocuklarını arayan ancak bir sonuca ulaşamayan aileler, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çevrede yaptığı titiz aramalar sırasında, mahalle yakınlarındaki göletin yüzeyinin buzla kaplı olduğu fark edildi. Ancak buzun bir bölümünün kırık olması ve kenarda çocuklara ait olduğu değerlendirilen ayak izlerine rastlanması, arama çalışmalarının seyrini gölete çevirdi. Çocukların donmuş gölete düştüğü ihtimali üzerine, su altı araması için Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timi bölgeye yönlendirildi.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü bölgede, SAK timlerinin dondurucu suda gerçekleştirdiği yoğun çalışmalar neticesinde ne yazık ki Davut Esen ve Abdullah Erat’ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Göletten çıkarılan çocukların bedenleri, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma devam ediyor

Jandarma ekipleri, olay yerinde geniş çaplı incelemelerde bulunurken, çocukların buzun üzerine neden çıktığı ve olayın meydana geliş şekline ilişkin soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.