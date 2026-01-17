  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran ABD’ye teslim oldu! Trump’ın şartlarına boyun eğdi. Petrol tekeli ABD’ ye verildi Bu iddia çok konuşulacak! DEİK’e son dakika CHP kumpası Bakırhan Kürtçe konuşunca olanlar oldu! Sözcü TV’de stüdyo buz kesti Mitsubishi ve ABD enerji devi güçlerini birleştirdi! Ses getirecek ittifak anlaşması Onlarda demokrasi var demokrasi! Hastaneye giden kadına ters kelepçe Aynı sorun Türkiye’de de var! Arap dünyasını bekleyen büyük tehlike Mansur Yavaş'a efsane başkan Melih Gökçek'ten ağır eleştiri: 'Bila Bedel' ihale iddiası... Usulsüzlüklerin üstü örtülmek isteniyor Almanların anketinden endişe çıktı Trump NATO'ya ateş ediyor Yapay zekâ ulusal güvenliğin anahtarı İmamoğlu’nun jetinden sevgilisinden bize ne diyenlere böyle cevap verdi! Bu şatafatın hesabı elbet sorulur!
Gündem Mardin Mazıdağı’ndan acı haber! Çocuklar gölette ölü bulundu
Gündem

Mardin Mazıdağı’ndan acı haber! Çocuklar gölette ölü bulundu

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Mardin Mazıdağı’ndan acı haber! Çocuklar gölette ölü bulundu

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde kaybolan Davut Esen (9) ve Abdullah Erat (7), yüzeyi buz tutan bir göletten acı haber geldi. Çocuklar gölette ölü bulundu.

Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Meşeli Mahallesi’nde akşam saatlerinde yaşanan olay, iki küçük çocuğun hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Oyun oynamak için evlerinden çıkan ancak geri dönmeyen iki arkadaştan acı haber geldi.

Kayıp ihbarıyla başlayan umutlu bekleyiş
Edinilen bilgilere göre, 9 yaşındaki Davut Esen ve 7 yaşındaki Abdullah Erat, akşamüzeri evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha kendilerinden haber alınamadı. Kendi imkanlarıyla çocuklarını arayan ancak bir sonuca ulaşamayan aileler, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çevrede yaptığı titiz aramalar sırasında, mahalle yakınlarındaki göletin yüzeyinin buzla kaplı olduğu fark edildi. Ancak buzun bir bölümünün kırık olması ve kenarda çocuklara ait olduğu değerlendirilen ayak izlerine rastlanması, arama çalışmalarının seyrini gölete çevirdi. Çocukların donmuş gölete düştüğü ihtimali üzerine, su altı araması için Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timi bölgeye yönlendirildi.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü bölgede, SAK timlerinin dondurucu suda gerçekleştirdiği yoğun çalışmalar neticesinde ne yazık ki Davut Esen ve Abdullah Erat’ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Göletten çıkarılan çocukların bedenleri, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma devam ediyor
Jandarma ekipleri, olay yerinde geniş çaplı incelemelerde bulunurken, çocukların buzun üzerine neden çıktığı ve olayın meydana geliş şekline ilişkin soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Vali Akkoyun Mardin'deki operasyonları duyurdu!
Vali Akkoyun Mardin'deki operasyonları duyurdu!

Yerel

Vali Akkoyun Mardin'deki operasyonları duyurdu!

Mardin'de Kayıp Çocuklar İçin Buz Tutmuş Gölette Arama Başlatıldı
Mardin'de Kayıp Çocuklar İçin Buz Tutmuş Gölette Arama Başlatıldı

Aktüel

Mardin'de Kayıp Çocuklar İçin Buz Tutmuş Gölette Arama Başlatıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23