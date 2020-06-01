Mardin dünya kenti olma yolunda

Akit Ekonomi

Mardin, birçok farklı kültürün dostça yaşadığı ve yedi bin yılı aşkın tarihi ile dünya kenti olmak için yola çıktı. Erdem Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Zeynel Abidin Erdem’in girişimleri ile 10 ülkeden 60’a yakın iş adamı, sanatçı, kültür elçisi, belediye başkanı, konsolos, diplomat ve gazeteciler katıldıkları tele konferansta bütün yönleriyle Mardin’i konuştu.

Başkan Erdoğan’a minnettarız

6.5 saat süren toplantıda konuşan Erdem, “Dedelerim 600 yıl önce Mardin’e geldi ve o günden beri Mardin için çalışıyoruz. Mardin’in en önemli gelir kaynağı eğitim ve turizm. Bizler de dedelerimizin geleneğini sürdürerek Mardin halkı için eğitim kurumları, okullar, üniversiteler başta olmak üzere, camiler, aşevleri, yollar, çeşmeler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Biz insanları doğduğumuz şehre yatırım yapmak ve katkı sağlamak zorundayız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Mardin’e otoyollar yapılması, havalimanının yenilenmesi, elektrik, doğalgaz gibi altyapı hizmetlerin getirilmesi için yaptığı tüm değerli katkılar için minnettarız ve bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki amacımız Mardin’i dünyaya tanıtmak. Bugün 10 ülkenin katılımı ile gerçekleştirdiğimiz bu organizasyon, bu yolda attığımız ilk adımdır” dedi.