Mardin Dargeçit kırsalında 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi
ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Mardin Dargeçit kırsalındaki hava destekli operasyonda 3 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yıldırım-8 Operasyonu kapsamında Dargeçit kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 3 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği, operasyonun sürdüğü kaydedildi.