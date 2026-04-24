Marco Asensio derbisi öncesi gemileri yaktı!

Sarı-Lacivertliler'in yıldız ismi Marco Asensio, sakatlık sürecinin ardından takımla birlikte antrenmanlara başladı. Derbi öncesi takıma moral veren bu gelişmenin perde arkasında ise dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İspanyol yıldızın Teknik Direktör Domenico Tedesco ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

"OYNAMAK İSTİYORUM"

Asensio'nun bu kritik zirvede hocasına, "Galatasaray ile oynanacak derbi bizim için çok önemli. Şampiyonluk yarışı adına ya tamam ya devam maçı. Tam hazır değilim ama takımım için ne olursa olsun oynamak istiyorum" dediği ifade edildi.

PLANLAR ASENSIO ÜZERİNE

Bu sözlerin ardından, Domenico Tedesco'nun dev derbi için planlarını büyük ölçüde Asensio üzerine kurduğu belirtildi.

Teknik heyetin, yıldız oyuncunun fiziksel durumunu yakından takip ettiği ve derbiye kadar özel bir program uyguladığı kaydedildi.

MAÇ KADROSUNDA YER ALACAK

Antrenmanlara başlamasıyla taraftarı heyecanlandıran Asensio'nun, derbi gününe kadar takımla birlikte çalışarak maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Fenerbahçe cephesinde tüm gözler artık İspanyol yıldızın performansına çevrilmiş durumda.