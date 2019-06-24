Marcelo Goiano, sağlık kontrolünden geçti Demir Grup Sivasspor’un yeni transferi Marcelo Goiano, İstanbul’da Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

Demir Grup Sivasspor’un yeni transferi Marcelo Goiano, İstanbul’da Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

Brezilyalı futbolcu Goiano, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.