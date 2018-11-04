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Maratonda koşan keçiye madalya verildi

Muğla'da düzenlenen maratonda sporcularla birlikte koşuya katılan ve 5 kilometre kadar koşan sevimli keçiye madalya verildi.

04 Kasım 2018 Pazar 12:21
Maratonda koşan keçiye madalya verildi

Muğla'da Ortaca Belediyesi ile Interval Events iş birliğinde 28 Ekim'de Dalyan Mahallesi'nde 22 ülkeden 40'ı yabancı bin 250 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonda yarışmacılarla koşan ve görüntüleri ilgi çeken keçinin sahibine ulaşıldı.

Yarış komitesi, Dalyan Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Çardak'ı ziyaret etti.

Interval Events Yarış Direktörü İbrahim Bitiş ve Ortaca Belediyesi Zabıta Müdürü Fahrettin Külahlı tarafından keçiye madalya takıldı.

"Televizyondan keçimi görünce, şaşırdım"

Mehmet Çardak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, keçisinin maratona katıldığından habersiz olduğunu söyledi.

Yaşananları televizyonda izlediğini belirten Çardak, "Tarlada otlarken, yarışmacılarla beraber koşmaya başlamış.Televizyondan keçimi görünce şaşırdım. Sonrasında bize ulaştılar. Keçimi madalyayla ödüllendirdiler, seneye de tekrar maratona davet ettiler." dedi.

"Yarışmamızın sloganına uygun oldu"

İbrahim Bitiş ise Ortaca ilçesinde üçüncü kez düzenledikleri Dalyan Caretta Run Yarı Maratonu'nun sloganının "Doğasında koşu var" olarak belirlendiğini dile getirdi.

Bir keçinin parkurda yarışmacılarla yaklaşık 5 kilometre koştuğunu öğrendiklerini anlatan Bitiş, "Sosyal medyada fotoğrafları ve videolarını gördük. Yarışın ismi Caretta Run ama bu sene bize bir keçi de eşlik etmiş oldu. Yarışmamızın sloganına uygun bir sürpriz oldu. Seneye de yarışımıza bekliyoruz. Maratonu tamamlayan her katılımcıya hatıra olarak bronz kaplama madalya veriyoruz. Keçinin de madalyasını getirdik." diye konuştu.

Sosyal medyada ilgi toplayan görüntülerde, koşucuların tezahüratları ve alkışları arasında yaklaşık 5 kilometre koşan keçinin, parkurun yine aynı noktasında yarıştan ayrıldığı görülüyor.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 12:21
  1. Muğla
  2. Maraton
  3. Maratonda koşan keçi
  4. keçi
  5. madalya verildi
  6. İlginç olay

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  • yücelyücel21 dk önce
    Çok büyük iş yapmışsınız aferim.
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