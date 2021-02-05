Maraş tava tarifi | Maraş tava nasıl yapılır?
Kalabalık sofraları şenlendiren leziz bir akşam yemeği tarifi Maraş tava! Sebzelerin kattığı lif ve vitaminler, etin kattığı protein ve baharat karışımının kattığı o enfes karışımla Maraş tava tarifi merak ediliyor. Yapılışı pratik olan Maraş tava tarifinin lezzetine doyum olmuyor. Peki, Maraş tava nasıl yapılır? Maraş tava tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?
Maraş tava tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;
3 tane patlıcan, 3 tane patates, 2 tane kapya biber, 2 tane soğan, 5 tane domates, 1 kg kuşbaşı kuzu kol, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1,5 su bardağı su, 100 gram kuyruk yağı
Maraş tava nasıl yapılır?
Öncelikle patlıcanları, patatesleri, kapya biberleri, domatesleri ve soğanları tepsiye alıp karıştırmanız gerekir.
Ardından eti ilave edin ve sebzeleri üzerine yaymalısınız. Baharatları serpmeyi unutmayın.
Sarımsakları ekleyip suyu iyice gezdirmelisiniz. Hafifçe karıştırıp kuyruk yağını tepsiye dağıtabilirsiniz.
Önceden ısıtılmış 220 derece fırında pişirin. 30. dakikasında karıştırın ve toplamda 1 saat kadar pişirmeniz gerekir. Sıcak olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…