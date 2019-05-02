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Mao’cu Aydınlık’tan ayrılan “Fırıldak Sebo” karanlık Oda TV’ye koştu!

AK Parti'yi desteklediği iddiasıyla Mao’cu Aydınlık’tan ayrılan “Fırıldak Sebo” nâmıyla meşhur Sabahattin Önkibar, Oda TV’ye koştu.

02 Mayıs 2019 Perşembe 11:07
Mao’cu Aydınlık’tan ayrılan “Fırıldak Sebo” karanlık Oda TV’ye koştu!

 yeniakit.com.tr  Dönüşleriyle tanınan, bu yüzden “Fırıldak Sebo” olarak anılan Sabahattin Önkibar, geçtiğimiz haftalarda Aydınlık’tan ayrılmıştı. Önkibar, CHP-HDP ittifakı nedeniyle muhalefet cephesine sürekli eleştiri yönetlten Aydınlık’ın AK Partili olduğunu iddia ederek, uzun süredir çalıştığı gazeteden ayrılmıştı.

Oda TV’ye koştu

Sabahattin Önkibar, Aydınlık’tan ayrıldıktan sonra soluğu istediği gibi ülkesine saldırabileceği oda TV’de aldı. Bugün ilk yazısını yayınlayan Önkibar, yazısında İstanbul seçimlerinin yenilenmesini milli güvenlik sorunu olarak tanımladı.

Aydınlık, Oda TV’yi eleştirmişti

Aydınlık’ın eski yazarlarından İsmail Hakkı Pekin, bir yazısında Oda TV’yi eleştirmiş, ve yaptığı yayınların Türkiye düşmanlarının işine geldiğini savunmuştu. Pekin, “Bu kadar büyük sorunlarla boğuştuğumuz ve kurtuluş mücadelesi verdiğimiz böyle bir ortamda Oda TV, TSK ile onun komutanları ile uğraşıyor. Belki diğer zamanlarda normal karşılanabilecek sansasyonel, kişileri/kişilikleri hedef alan, dedikoduya dayalı haberler yapıyor. Bu tür haberleri ısıtıp ısıtıp toplumun önüne koyuyor. Kendi kafalarında tasarladıkları kurgulara dayalı haberler sadece fitne ve fesat çıkarmaya yarıyor. Oda TV bu yayıncılığı ile kime hizmet ediyor. Daha çok mu izleniyor, daha çok mu reklam alıyor, daha çok para kazanma hırsından mı kaynaklanıyor? Ancak yapılanlar PKK’ye FETÖ’ye, ABD’ye ve Batı’ya yarıyor. Türkiye’ye diz çöktürmek isteyenlere, Türkiye’yi bölüp parçalamak isteyenlere karşı canıyla, kanıyla mücadele eden TSK ve güvenlik güçlerimizin eli kolu bağlanmaya çalışılıyor. Araştırma yapmadan, söylenenleri eğip bükerek, sağdan soldan duyduklarını kurgulayıp yayınlayarak muhalefet yaptığını zannetmek kurtuluş savaşındaki mütareke basınının işlevini üstlenmek demektir.” ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 11:07
  1. İstanbul
  2. Aydınlık
  3. Sabahattin Önkibar
  4. odatv
  5. ismail hakkı pekin
  6. Fırıldak Sebo

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