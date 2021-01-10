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Gündem "Manyas kelle peyniri" için coğrafi işaret tescil belgesi alındı
Gündem

"Manyas kelle peyniri" için coğrafi işaret tescil belgesi alındı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, inek ve koyun sütü çeşitli işlemlerden geçirilip en az 3 ay salamurada bekletilerek üretilen "Manyas kelle peyniri"nin coğrafi işaret tescili yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 13:55:00 -
"Manyas kelle peyniri" için coğrafi işaret tescil belgesi alındı

İlçede üretilen sütlerden elde edilen peynirin tescili için Manyas Süt Üreticileri Birliği, Kaymakamlığa başvurdu.

Kaymakamlığın müracaatının ardından ürün, Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) "Manyas kelle peyniri" adıyla tescillendi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, AK Parti İlçe Başkanı Yıldız Barcin ve Manyas Süt Üreticileri Birliği Başkanı Fevzi Karakaş, Ankara'da ziyaret ettikleri TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'dan coğrafi işaret belgesini aldı.

Başvuru sürecinde tescil için destek veren Pakize Mutlu Aydemir, yaptığı açıklamada, bütün peynir üreticileriyle gurur duyduklarını belirtti.

Kaymakam Muhammed Kaya da tescilin ilçeye büyük değer katacağını vurguladı.

Birlik Başkanı Fevzi Karakaş ise çok mutlu olduğunu ifade ederek, tescilin Manyas'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Manyas kelle peyniri

Osmanlı döneminde Arnavut göçmenlerin Balıkesir ve çevresine yerleşmesinin ardından yaklaşık 250 yıldır üretilen kelle peyniri, Manyas civarında yetiştirilen inek ve koyunların sütlerinden yapılıyor.

Mayalama işlemi sonucunda oluşan pıhtı, peynir mayası yardımıyla asitliği artırılarak sıvı halden jel hale dönüştürülüyor. Elde edilen pıhtı, pirinç tanesi boyutuna ulaştıktan sonra haşlama aşamasına geçiliyor.

Suyla haşlanarak ayrıştırılan peynir, daha sonra paslanmaz kalıplara alınıyor. Kalıplarda bir gün baskılama işleminden sonra en az 3 ay salamurada bekletilen peynir, gözenekli ve sert bir yapıya kavuşarak tüketime sunuluyor.

Geleneksel üretiminde telemeden peynir altı suyunun süzülmesi için kaplara konulan peynir, adını kelle görünümünde olmasından alıyor.

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