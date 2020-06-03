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Aktüel

Manyas Belediyesi pandemi süresince kapalı olan işyerlerinden kira almayacak

Manyas Belediyesi korona virüs nedeniyle kapalı olan belediyeye ait işyerlerinden kira almayacak.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 18:16:19 -
Manyas Belediyesi pandemi süresince kapalı olan işyerlerinden kira almayacak

Manyas Belediyesi korona virüs nedeniyle kapalı olan belediyeye ait işyerlerinden kira almayacak.


Manyas Belediye Meclisini toplayan Belediye Başkanı Tancan Barçın pandemi sürecinde kapalı olan mülkiyeti Belediyeye ait iş yerlerinden kira almayacaklarını, pandemi süresince açık olan işyerlerinden ise iki ay sonra kira ödemeye başlayacaklarını açıkladı.


Başkan Tancan Barçın “Korona virüs nedeniyle esnafımız başta olmak üzere zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bizde belediye meclisimizi olağan üstü toplantıya çağırarak pandemi süresince yasal olarak kapalı kalan belediyemize ait işyerlerinden kira almayacağız, ihalelerini ise kapalı kaldıkları süreyi hesaplayarak o tarihte yapacağız. Yine bu süreçte açık olan işyerleri ise iki ay sonra kiralarını ödemelerine olanak tanıdık. Yalnız kapalı olan ve açık olan müstecirler Belediyemize dilekçe vermek zorundalar, dilekçe vermeyenler bu haktan yararlanamayacaktır” dedi.

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