Tarım Manyas Barajı çekildi: Karacabey’de çeltik ekimi durduruldu
Manyas Barajı çekildi: Karacabey’de çeltik ekimi durduruldu

Manyas Barajı çekildi: Karacabey’de çeltik ekimi durduruldu

Kuraklık nedeniyle Manyas Barajı’ndaki doluluk oranının yüzde 30’a düşmesi, Bursa Karacabey ilçesinde çeltikten ikinci ürün ekimine kadar birçok alanda zorunlu yasaklamalara yol açtı.

Karacabey Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ramazan Düzen, ülkenin birçok yerinde kuraklık sebebiyle tarımsal üretimde sorun yaşandığını söyledi. Sorunun yağış eksikliği ve sulama yapılamamasından kaynaklandığını dile getiren Düzen, bazı noktalarda tarımsal sulamada önemli rol oynayan barajların durumunun iyi olmadığını aktardı.

 

Düzen, Manyas Gölü ile gölü besleyen Manyas Barajı'nda da benzer sorun yaşandığını belirterek, "Bu yüzden Karacabey Ovası'nda bazı kısıtlamalara gidildi. Çeltik ekimi yasaklandı. Bezelye, soğan, karpuz gibi ürünlerin arkasından ikinci ürün ekimi de yasaklandı. Bunlar zorunlu alınan kararlar" dedi.

Manyas Barajı'nda hali hazırda doluluk oranının yüzde 30 olduğunu dile getiren Düzen, "Kış aylarında yağış olur diye umut ediyoruz. Ocak ve şubat aylarında güzel yağış olur ve baraj dolarsa belki çeltik ve diğer ürünlere tekrar serbestlik gelir. Umutluyuz" diye konuştu.

