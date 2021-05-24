Manukyan nedir? Manukyan ne demek? Manukyan kimdir?

Gerçek adı Eveline Matild Chah Muradyan olan Matild Manukyan, 1914 yılında dünyaya gelmiştir. Babası Ermeni tenor Armenak Chah Muradyan, annesi İsviçreli balerin Salle Marguerite’dir. Ermeni asıllı bir Türk olan Manukyan, Notre Dame de Sion'u bitirdikten sonra terzilik ile iş hayatına başlamıştır.

Eşinin ölümü dolayısıyla oğlu ile tek başına kalmış, sosyete terziliğine soyunmuştur. Karaköy'de kiraya verdiği babasına ait binaların kirasını ödeyemeyen bataklık işletmesinden birine ortak olarak bu işe girmiştir. Haram yollardan kazandığı paraları gayrimenkule dönüştürerek ailesinden kalan gayrimenkul sayısını artıran Manukyan, 6 kez vergi rekortmeni olmuştur. Dropier Gabriel ile 11 yıl evli kalmıştır. Matild Manukyan, 17 Şubat 2001 tarihinde ölmüştür.