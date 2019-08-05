Manuka balının faydaları nelerdir? | Sinüzit ve reflüde kesin çözüm! Antimikrobiyal ve antiviral özellikleriyle bilinen manuka balının faydaları saymakla bitmiyor.

Yaranın enfekte edilmesinde kullanılan manuka balı, mide ülseri başta olmak üzere, birçok mikrobik ve iltihaplı yapıyı ortadan kaldırıyor. Bağışıklık sistemine de ekstra bir kuvvet sağlıyor. Süt ile tüketildiğinde etkisi dahada artıyor. Aynı zamanda cildinize direkt olarak uygulabilirsiniz. Etkilerinden dolayı 1,5 yaşından küçük çocukların yemesi sakıncalı olabilir. Manuka balının faydaları Reflüyü dindirir ve ilerleyen süreçlerde ortadan kaldırır.

Sindirimi kolaylaştırır.

Bağırsakları açar ve temizler.

Akne ve egzamaya karşı etkilidir.

Yanık tedavisinde ağrı ve yanma hissini dindirir.

Diş plaklarını yüzde 55 oranında temizler.

Diş eti kanamalarını azaltır.

Alerjiyi dindirir.

İltihabı kurutması için, sinüzit tedavisinde kullanılır.

Cilde canlılık ve parlaklık kazandırır.

Uykusuzluk problemini ortadan kaldırır.

Enfeksiyon tedavisinde kullanılır.

Böcek ısırığı, arı sokması ve kesiklerde kullanılır.

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