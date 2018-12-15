ManU çıldırdı! Koulibaly için dudak uçuklatan rakam

Napoli'nin formda savunmacısı Koulibaly'ye Manchester devinden büyük bir teklif var.

Napoli'de sergilediği performansla adından söz ettiren ve dünyanın en iyi stoperlerinden olarak anılan Kalidou Koulibaly için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Evening Standard'da yer alan habere göre Manchester United, yıldız futbolcu için 110 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

(Goal)