ManU çıldırdı! Koulibaly için dudak uçuklatan rakam
İngiliz devi Manchester United, İtalyan temsilcisi Napoli'de forma giyen Kalidou Koulibaly için 110 milyon euroyu gözden çıkardı.15 Aralık 2018 Cumartesi 16:12
Napoli'nin formda savunmacısı Koulibaly'ye Manchester devinden büyük bir teklif var.
Napoli'de sergilediği performansla adından söz ettiren ve dünyanın en iyi stoperlerinden olarak anılan Kalidou Koulibaly için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Evening Standard'da yer alan habere göre Manchester United, yıldız futbolcu için 110 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.
(Goal)
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