Mantarlı pilav tarifi, nasıl yapılır?

Malzeme Listesi

2 su bardağı pirinç

1 büyük kuru soğan

500 gr. mantar

2 adet havuç

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2,5-3 su bardağı su ya da et suyu

Tuz

Yarım limonun suyu

1 büyük kase su

Hazırlanışı

İki bardak pirinci, bol suyla yıkayıp süzülmeye bırakın. Mantarları yıkayıp, temizledikten sonra ince ince dilimleyin. Yarım limonun suyunu sıktığınız bir kase suya koyun, bekletin. İki adet havucu yıkayıp kabuklarını soyun ve rendeleyin. Pilavı pişireceğiniz tencereye tereyağını ve zeytinyağını koyup ısıtın. Yemeklik doğradığınız kuru soğanı yağda kavurun. Rendelenmiş havuçları da soğana ekleyerek kavurma işlemine devam edin. Limonlu suda beklemekte olan ince doğranmış mantarları da iyice süzüp soğan ve havuçlara ekleyin. Karıştırarak kavurmaya devam ederken, hem mantarlar hem de havuçlar sularını salacak Sebzeler sularını tamamen çekmeden pirinçleri ekleyin, kavurmaya devam edin. Pirinçler şeffaf bir görüntü aldığında 2,5 bardak su ya da et suyunu ve tuzunu ekleyerek, şöyle bir karıştırıp tencerenin kapağını yarım kapatın. Pilavın suyu kaynamaya başladığında ocağı en kısık ayara getirip, tencerenin kapağını da tam olarak kapatın. 10 dakika kadar sonra pilavınızı kontrol edin. Bu aşamada pirinçler suyu çekmiş fakat diri kalmışlarsa, yarım bardak daha su ekleyebilirsiniz. Pilav suyunu tamamen çekip göz göz olduğunda üzerine kağıt havlu örtün, kapağını kapatarak dinlenmeye bırakın.