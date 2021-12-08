  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Mantarlı pilav tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Mantarlı pilav tarifi, nasıl yapılır?

Türk mutfağında pilavın çok özel bir yeri vardır.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 17:40:00 - 2021-12-08 17:42:21
Mantarlı pilav tarifi, nasıl yapılır?

Mantarlı pilav tarifi, nasıl yapılır?

Malzeme Listesi

  • 2 su bardağı pirinç
  • 1 büyük kuru soğan
  • 500 gr. mantar
  • 2 adet havuç
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2,5-3 su bardağı su ya da et suyu
  • Tuz
  • Yarım limonun suyu
  • 1 büyük kase su

Hazırlanışı

İki bardak pirinci, bol suyla yıkayıp süzülmeye bırakın. Mantarları yıkayıp, temizledikten sonra ince ince dilimleyin. Yarım limonun suyunu sıktığınız bir kase suya koyun, bekletin. İki adet havucu yıkayıp kabuklarını soyun ve rendeleyin. Pilavı pişireceğiniz tencereye tereyağını ve zeytinyağını koyup ısıtın. Yemeklik doğradığınız kuru soğanı yağda kavurun. Rendelenmiş havuçları da soğana ekleyerek kavurma işlemine devam edin. Limonlu suda beklemekte olan ince doğranmış mantarları da iyice süzüp soğan ve havuçlara ekleyin. Karıştırarak kavurmaya devam ederken, hem mantarlar hem de havuçlar sularını salacak Sebzeler sularını tamamen çekmeden pirinçleri ekleyin, kavurmaya devam edin. Pirinçler şeffaf bir görüntü aldığında 2,5 bardak su ya da et suyunu ve tuzunu ekleyerek, şöyle bir karıştırıp tencerenin kapağını yarım kapatın. Pilavın suyu kaynamaya başladığında ocağı en kısık ayara getirip, tencerenin kapağını da tam olarak kapatın. 10 dakika kadar sonra pilavınızı kontrol edin. Bu aşamada pirinçler suyu çekmiş fakat diri kalmışlarsa, yarım bardak daha su ekleyebilirsiniz. Pilav suyunu tamamen çekip göz göz olduğunda üzerine kağıt havlu örtün, kapağını kapatarak dinlenmeye bırakın.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milletin parasıyla içki alacaklar
Gündem

Milletin parasıyla içki alacaklar

Daha önce çeşitli skandallarla gündeme gelen CHP’li Muratpaşa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce ILN01506559 numaralı ilan ile duyur..
Faiz indirimi sürerse dolar ne kadar olur?
Ekonomi

Faiz indirimi sürerse dolar ne kadar olur?

Dövizde yaşanan sert dalgalanmayı değerlendiren ekonomist Murat Sağman, Merkez Bankası’nın faiz indirimine ara vermemesi durumunda doların 1..
Kardeş ülke HÜRJET ve HÜRKUŞ'a talip oldu
Ekonomi

Kardeş ülke HÜRJET ve HÜRKUŞ'a talip oldu

Askeri kapasitesine genişletmek isteyen kardeş ülke Azerbaycan, Türkiye'den peş peşe satın almalara hazırlanıyor. Bakü yönetiminin listesind..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay