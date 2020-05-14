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Aktüel

Mantar toplamaya gittiği dağda kaybolan kişi için ekipler seferber oldu

Yeniakit Publisher
2020-05-14 03:38:55 -
Mantar toplamaya gittiği dağda kaybolan kişi için ekipler seferber oldu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde mantar toplamaya gittiği dağda kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, dün sabah saatlerinde mantar toplamak için Kızılcaoba Mahallesi Taşoluk mevkisinden dağa çıkan 67 yaşındaki Memiş Yanık, eve dönmeyince yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Arama kurtarma ekiplerinden de yardım istendi.

Dağa tırmanan jandarma ve Elbistan Offroad Kulübü ile Elbistan Arama Kurtarma Derneği (ELKUD) üyelerinden oluşan ekipler, Yanık'ı bulmak için seferber oldu.

Üçerli gruplar halinde arama yapan ekipler, Yanık'a ulaşmaya çalışıyor.

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