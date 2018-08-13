Mantar kurabiye nasıl yapılır?
Mantar kurabiye nasıl yapılır? Mantar kurabiye için hangi malzemeleri kullanmak gerekir?13 Ağustos 2018 Pazartesi 19:20
MALZEMELER
1 adet yumurta
1 su bardağı pudra şekeri
2 su bardağı nişasta
1 paket yumuşak margarin
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
2 su bardağı + 2 yemek kaşığı un
Üzeri için;
1 çorba kaşığı Türk kahvesi
HAZIRLANIŞI:
Margarin ve pudra şekerini yoğurun.
Yumurta, nişasta, kabartma tozu, vanilya ve unu da ilave edip hamur haline getirin.
Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, yuvarlayalım ve yağlı kağıdın üzerine dizin.
Cam bir şişenin ağzını kahveye batırıp, sonrasında hamura mantar şeklini verin.
Önceden ısıtılmış 170 derece fırında altı pembeleşinceye kadar pişirin.
Piştikten sonra tepside kurabiyeleri soğutun hemen kaldırdığınızda dağılır.
Afiyet olsun.
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