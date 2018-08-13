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Mantar kurabiye nasıl yapılır?

Mantar kurabiye nasıl yapılır? Mantar kurabiye için hangi malzemeleri kullanmak gerekir?

13 Ağustos 2018 Pazartesi 19:20
Mantar kurabiye nasıl yapılır?

MALZEMELER

1 adet yumurta

1 su bardağı pudra şekeri

2 su bardağı nişasta

1 paket yumuşak margarin

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2 su bardağı + 2 yemek kaşığı un

Üzeri için;

1 çorba kaşığı Türk kahvesi

HAZIRLANIŞI:

Margarin ve pudra şekerini yoğurun.

Yumurta, nişasta, kabartma tozu, vanilya ve unu da ilave edip hamur haline getirin.

Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, yuvarlayalım ve yağlı kağıdın üzerine dizin.

Cam bir şişenin ağzını kahveye batırıp, sonrasında hamura mantar şeklini verin.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında altı pembeleşinceye kadar pişirin.

Piştikten sonra tepside kurabiyeleri soğutun hemen kaldırdığınızda dağılır.

Afiyet olsun.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 19:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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