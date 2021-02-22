Mantar hastalığı nedir? Mantar hastalığı çeşitleri nelerdir? Mantar hastalığının bitkisel tedavisi nasıl yapılır?

Bir enfeksiyon hastalığı olan mantar hastalığı, en çok karşılaşılan bir deri hastalığıdır. Tek hücreli mantarların cilt üzerinde kızarıklık, kaşıntı, iltihaplanma ve şişliklere neden olmasıyla ortaya çıkar. Mantar hastalığı, tedavi edilmezse sıkıntılı ve tehlikeli durumlar oluşabilir. İşte mantar hastalığıyla ilgili merak ettiğiniz her şey haberimizde…

Mantar hastalıkları neden olur?

Mantar hastalığının birçok türü bulunuyor. Genellikle türlerine göre farklı şekilde ortaya çıksa da başlıca nedenleri aşağıdaki gibidir.

1-Aşırı nemli ve sıcak alanlarda bulunmak,

2-Aşırı terlemek,

3-Dar kıyafetler giymek,

4-Havlu, peçete, ayakkabı gibi kıyafet ve aksesuarları başkalarıyla ortak kullanmak,

5-Enfekte hayvanlarla temas etmek,

6-Cildi yeterince kuru tutmamak,

7-Bazı ilaçların kullanımı,

8-Obezite,

9-Kadınlarda gebelik,

10-Hijyen kurallarına özen göstermemek bulunur.

Mantar hastalığı çeşitleri nelerdir?

1-Tırnak mantarı

2-Ayak mantarı

3-Kasık mantarı

4-Genital mantar

5-Vücut mantarı

6-Saç mantarı

Mantar hastalığının bitkisel tedavisi nasıl yapılır?

Sarımsak, mantar hastalığına karşı kullanılan sarımsağın çiğ şekilde tüketilmesi ile daha çabuk sonuçlar elde edilebilir. Her gün 3 diş sarımsak yemeğe ya da salatalara koyulabilir. Çiğ sarımsağın tadı kötü geliyorsa, sarımsak yoğurda eklenerek yenilebilir.

Elma sirkesi, her türlü mantar hastalığına karşı kullanılan ortak bir tedavi yöntemidir. Bir bardak ılık su bardağına iki yemek kaşığı elma sirkesi ekleyerek günde iki kez içebilirsiniz.