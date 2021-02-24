Mantar çorbası, genellikle kış aylarında tercih edilen enfes bir lezzettir. Kolay bir tarifi olan mantar çorbasını herkes severek içiyor. Mantar çorbası nasıl yapılır? En güzel mantar çorbası tarifi:

Malzemeler

8-9 adet kültür mantarı

1 adet küçük kuru soğan

1 su bardağı süt

1 litre sıcak su

2 yemek kaşığı un (tepeleme)

3 - 4 yemek kaşığı sıvı yağ

Karabiber

tuz

Üzeri için:

Tereyağı

Kırmızı biber

Mantar Çorbası yapılışı:

Yıkanmış mantarları küçük olarak doğrayın.

Daha sonrasında ince ince doğradığınız soğanı yağda pişirin.

Soğan piştikten sonra mantarları da ekleyin ve hafif sulanana kadar kavurun.

Akabinde unu da ekleyin ve biraz daha kavurun.

Karabiber katın ve daha önceden ısıttığınız suyu ekleyip kaynattıktan sonra süt ekleyip kaynayana kadar karıştırın.

Kaynattıktan 10 dakika sonra altını kapatarak çorbanın tuzunu ekleyin.

Tabaklara koyduktan sonra isteğe göre erittiğiniz karabiberli tereyağını üzerinde gezdirin. Afiyet olsun.