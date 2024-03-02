Mansur'un yüzüne vurdu! '5 yılda 5 santim yapılan metro yok!'

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, "Havaalanı yolu metrosu başta olmak üzere 80 kilometre metro projemiz var. Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı 5 yıl önce söz vermiş, 'Ankara'ya 58 kilometre metro yapacağım, havaalanı yolu metrosunu yapacağım' diye. Ama 5 yılda 5 santim yapılan metro yok." ifadelerini kullandı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Toplantısı'na katılan Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara'da ticaret hayatının erken saatlerde bittiğini ve başkentin büyük bir kasabaya dönüştüğünü ifade etti. Kendilerinin Ankara ekonomisini canlandırmaya yönelik projeleri olduğunu belirten Altınok, "Bunun en önemli yatırımı fuar alanlarıdır. Öyle fuarlar var ki, yılda 7 milyon, 8 milyon, 13 milyon, 20 milyon, 30 milyon turist alan iller. İşte Ankara'daki fuar alanımız, milyonlarca yerli yabancı turistin gelmesine, binlerce insanımızın çalışmasına vesile olacak. Hem Ankara'mıza hem de ülkemize ciddi katkı sağlayacak bir proje. İnşallah fuar alanımızı bir yılda bitireceğiz." diye konuştu.

80 KİLOMETRE METRO

Ankara'nın ulaşım sorunu yaşayan kentlerden biri haline geldiğini hatırlatan Turgut Altınok, trafik sorununu çözmek için projeler geliştirdiklerini anlattı. Altınok, "Son 5 yılda Ankara'ya 400 bin, 2023'te ise 100 bin yeni araç girdi. 2024'te de 125 bin araç girecek. Hem trafik problemini hem ulaşım problemini metroyla çözebilirsiniz. Havaalanı yolu metrosu başta olmak üzere 80 kilometre metro projemiz var. Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı 5 yıl önce söz vermiş, 'Ankara'ya 58 kilometre metro yapacağım, havaalanı yolu metrosunu yapacağım' diye. Ama 5 yılda 5 santim yapılan metro yok." ifadelerini kullandı.

"ALTERNATİF YOLLAR YAPILMAZSA ANKARA TRAFİĞİ İSTANBUL TRAFİĞİNDEN DAHA ÇİLELİ OLACAK"

Kent planlamasının önemini vurgulayan Altınok, mevcut Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bu hususta herhangi bir çalışma yapmadığını söyledi. Altınok şu ifadeleri kullandı: "Maalesef şu anki Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı, 'Ben yol yapmadım, yol yapsam trafik problemi olurdu.' diyor. Bizim 75 kavşak projemiz var. Alternatif yollar, bulvarlar yapılmazsa 2-3 yıl sonra Ankara trafiği, İstanbul trafiğinden daha çileli hale gelecek. Ankara'da trafik sorununu hızlı bir şekilde çözeceğiz."

"ANKARA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM PLANI YOK"

Kentsel dönüşüm meselesine de değinen Altınok, sözlerini şöyle tamamladı: "Depremden bir ders aldık mı? Hayır. Ankara'da 5 yılda yapılan kentsel dönüşüm planı yok. Ankara'nın 100 bin, 25 bin ölçekli ana nazım imar planı yok. Dahasını söyleyeyim, Ulus'un imar planı yok, yani Ulus'a çivi çakamazsınız. Niye? Ruhsat alamazsın çünkü. Ankara'nın ulaşım master planı yok, mahkeme tarafından iptal edilmiştir. Biz geldiğimizde bu planlar yapılacak."

ÖNE ÇIKAN VİDEO

ATO'daki toplantıya ABB Başkan adayı Turgut Altınok'la beraber ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan ve Cumhur İttifakı Çankaya Belediye Başkan Adayı Duhan Kalkan da katıldı.