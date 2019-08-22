0553 313 94 23

Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?

Eski Vali, İYİ Parti Milletvekili Nuri Okutan, 'Öksüz çocukları kapıya attığı' gerekçesiyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı sert dille eleştirdi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 15:12
Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?

Eski Vali, Milletvekili Nuri Okutan ‘öksüz çocukları kapıya attığı’ gerekçesiyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ağır eleştiriler yöneltti.

“Seçilmesi için çalıştığımız Mansur Yavaş’ın ilk işi 39 öksüz çocuğu sokağa atmak mı?” diyen Okutan, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın verdiği bir talimatla, belediyenin Çocuk Koruma Evleri’nde bulunan 47 kimsesiz çocuktan 39’unun “aileye teslim” adı altında sokağa atıldığını öğrendim. Halbuki daha önce kendisini ziyaret etmiş ve bu konularda gerekli hassasiyeti göstermesini istirham etmiştim” dedi.

Acaba kedisi sokağa atar mı?

Okutan, “Ve kendi kendime sordum? “Mansur Yavaş bu kadar rahat bir şekilde acaba kendi kedisini sokağa atabilir miydi dedim. Çünkü vicdan sahibi bir insan evindeki bir evcil hayvanı sokağa atamaz. Hele bir çocuğu asla. Şimdi Sayın Mansur Yavaş’a oy veren Ankaralı hemşehrilerime, onu aday gösteren ve seçilmesi için canla başla çalışan Kılıçdaroğlu’na ve Akşener’e soruyorum. Böyle icraatlar yapsın diye mi Mansur Yavaş’ı belediye başkanı seçtik/seçtiniz/seçtirdiniz” diye konuştu. Okutan, Erdoğan’a da çağrıda bulunarak, “Sayın Başkanım, değerli hizmet insanı Kamil Kolabaş beyin baktığı kimsesiz çocuklara yıllardır evinizi açıp yaz boyunca misafir ettiğinizi biliyorum. Bu 47 çocuğa da kol kanat gerin. Talimat verin çocukların ev ve okul düzenleri bozulmasın” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 15:12
  1. Ankara
  2. Milletvekili Nuri Okutan
  3. Mansur Yavaş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TİKA'dan Gambiya'da eğitime destek
    1. TİKA'dan Gambiya'da eğitime destek
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    3. Görevden uzaklaştırılan Ertan hakkında..
    4. Özgür Avc kimdir? Özgür Avc İYİ..
    5. Guterres Cammu Keşmir için diyalog..
    6. Macron, İngiltere Başbakanı Johnson..
    7. Başkan Kılca: “Her an..
    8. Brezilya Çevre Bakanı'na "çevre"..
    9. Boğaçayı’ndaki sucul bitkiler makine..
    10. Amed Sportif Faaliyetler’in kampı sona..
    11. Bangladeş'te dang humması salgını..
    12. Türkiye'den Kazakistan'da görme..
    13. Apiterapi Uygulamaları ve..
    14. Rönesans dünyanın en büyük 33’üncü..
    15. Aranan motosiklet hırsızı polisten..
    16. Üç büyükşehir belediyesindeki..
    17. AK Parti davet göndermemişti! Ahmet..
    18. Edremit Sahili alev alev
    19. Savunma Sanayi Başkanı Demir, Siber..
    20. Merkez Bankası rezervleri belli oldu!
    21. Soylu'nun açıklamarını görmezden..
    22. "Önceliğimiz yabancı turist..
    23. Sınırı yasa dışı yollarla geçen..
    24. Seydişehir’de asfalt ve yol..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan Lalu Muhammed'i..
    26. Bekçi alımları 2019 bekçi alımı..
    27. Sözen: "Ne HDP ne de CHP asla Kürt..
    28. Yüzlerce insanın iskeleti bulunuyor!..
    29. Konyaaltı’nda çocukların sünnet..
    30. Jandarma inceleme başlattı! Traktörün..
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal