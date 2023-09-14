  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Mansur'un Meral korkusu! Soruya verdiği cevaba bakın
Gündem

Mansur'un Meral korkusu! Soruya verdiği cevaba bakın

Yeniakit Publisher
2023-09-14 16:00:00 -
Mansur'un Meral korkusu! Soruya verdiği cevaba bakın

Seçim hezimetinin ardından Meral Akşener'in vazgeçtiği Mansur Yavaş, İYİ Parti'nin 81 ilde tek başına seçime girme konusundaki soruya kaçamak cevap verdi. Yapmadığı belediyeciliği yapıyormuş gibi lanse eden Mansur yavaş '5 yıla yakındır hizmet ettiğimizi düşünüyoruz. 2019 yılında seçime girerken vaatlerle girdik Onun haricinde başka bir yorumum yok.' dedi.

Meral Akşener'in 2023 yerel seçimler için gözden çıkardığı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkarılması kararına ilişkin kaçamak cevaplar verdi.

MANSUR YAVAŞ'TAN KAÇAMAK CEVAP

Yavaş, Gölbaşı ilçesi Karaoğlan Mahallesi'nde basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada gündeme ilişkin soruları da cevaplayan Yavaş, bir gazetecinin, yaklaşan yerel seçimlere yönelik İYİ Partinin tek başına seçime girme kararı aldığını anımsatarak, nasıl bir strateji izleyeceğini sorması üzerine, Ankara'da 4 milyon 200 bin seçmen bulunduğunu ve herkesin oyuna talip olduğunu söyledi.

Yavaş, şunları kaydetti:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Her zaman bizim söylemimiz şu olmuştur. Seçildikten sonra herkese eşit şekilde, kimseyi ayırmadan hizmet edeceksiniz. Bu şekilde de 5 yıla yakındır hizmet ettiğimizi düşünüyoruz. 2019 yılında seçime girerken vaatlerle girdik. Ama şu anda yeni seçime girerken yaptığımız icraatlarla gireceğiz. Belediyeciliğe farklı bir bakış getirdiğimizi düşünüyorum. Onun haricinde başka bir yorumum yoktur."

Tüyler ürperten hikaye! Rüya gördü sabah dışarı çıkınca şaşkına döndü
Tüyler ürperten hikaye! Rüya gördü sabah dışarı çıkınca şaşkına döndü

Gündem

Tüyler ürperten hikaye! Rüya gördü sabah dışarı çıkınca şaşkına döndü

Uyku saatini açıklayan Erdoğan: Aksi takdirde bu devlet yürümez
Uyku saatini açıklayan Erdoğan: Aksi takdirde bu devlet yürümez

Gündem

Uyku saatini açıklayan Erdoğan: Aksi takdirde bu devlet yürümez

Başkan Erdoğan'dan CHP'li Sezgin'e: Terörist müsveddesi
Başkan Erdoğan'dan CHP'li Sezgin'e: Terörist müsveddesi

Gündem

Başkan Erdoğan'dan CHP'li Sezgin'e: Terörist müsveddesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23