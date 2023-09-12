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Gündem Mansur’da ses yok! Halk Ekmek’teki Rüşvet skandalında sıcak gelişme
Gündem

Mansur’da ses yok! Halk Ekmek’teki Rüşvet skandalında sıcak gelişme

Yeniakit Publisher
2023-09-12 15:01:00 - 2023-09-12 15:48:50
Mansur’da ses yok! Halk Ekmek’teki Rüşvet skandalında sıcak gelişme

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan tarafından ortaya çıkarılan ve gündeme bomba gibi düşen Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) iştiraki olan Halk Ekmek Fabrikası’nda yaşanan rüşvet olayı ABB Meclisi’ne taşındı.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan tarafından ortaya çıkarılan Halk Ekmek Fabrikası’nda yaşanan rüşvet olayı gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında ABB iştiraki olan Halk Ekmek Fabrikası’nda çalışmak isteyen insanlardan yüklü miktarda rüşvet alındığını belgeleri ile ispatlayan Özcan’ın ardından ABB AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse ve ABB Denetim Komisyonu Başkanı Nihat Yalçın tarafından ABB Meclisi’ne soru önergesi verildi.

 

KÖSE VE YALÇIN TARAFINDAN RÜŞVET SKANDALINA İLİŞKİN MECLİSE SORU ÖNERGESİ VERİLDİ!

Katıldığı canlı yayında Halk Ekmek Fabrikası’nda yaşanan rüşvet olayını gündeme getiren AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan’ın ardından CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş rüşveti alan kişinin halk ekmek fabrikasında çalışmadığını iddia ederek konunun Savcılığa intikal ettiğini söyledi. Ayrıca Yavaş Özcan’ı mahkemeye tanıklık etmesi için davet etti. Özcan’ın ortaya çıkardığı rüşvet skandalını ve rüşveti alan kişinin halk ekmek fabrikasında çalışan bir kişi olduğunu söylemesinin ardından Halk Ekmek Fabrikası’nda çalışan bir personel de Özcan’ı doğruladı. Özcan’ın ve halk ekmek çalışanının ifadelerine rağmen sessizliğini koruyan Yavaş, rüşvet alan fabrika çalışanının kim olduğunu açıklamadı. Yavaş konuya ilişkin sessizliğini korurken, iddialar ABB AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse ve ABB Denetim Komisyonu Başkanı Nihat Yalçın tarafından ABB Meclisi’ne taşındı

DİĞER ŞİRKETLER İÇİN DE RÜŞVET ALIMI İLE İLGİLİ SORUŞTURMA YAPILDI MI?

Dün düzenlenen ABB Eylül ayı 1’inci toplantısında ABB Meclis Başkanlığı’na Özcan tarafından ortaya çıkarılan ABB iştiraki Halk Ekmek Fabrikası’nda yaşanan rüşvet skandalına ilişkin soru önergesi verildi. ABB Denetim Komisyonu Başkanı Nihat Yalçın ve ABB AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse tarafından ABB Meclisi’ne verilen soru önergesinde, “Halk Ekmek Fabrikası’nda rüşvet alımı ile ilgili şu ana kadar bir soruşturma yapıldı mı? Yapıldıysa durum nedir? Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin diğer şirketleri için de rüşvet ile işçi alımı ile ilgili soruşturma yapıldı mı? Bu konu ile ilgili açılmış soruşturma var mı? Tarafımıza bilgi verilmesini arz ederiz” ifadeleri kullanıldı.


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