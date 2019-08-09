'Mansur'cuyum' diyen Ahmet Hakan'a Gökçek'ten bomba cevap! Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak 'Mansur'cuyum çatla Melih' notunu düşen gazeteci Ahmet Hakan'a, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Ahmet dikkat et. Mansur Yavaş partisini satan adamdır, üç günde seni de satmasın. Son kararın mı?" sözleriyle karşılık verdi.

Geçtiğimiz yıllarda Twitter'daki atışmalarıyla sık sık gündem olan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başaknı Melih Gökçek ile Ahmet Hakan arasında yeni atışma yaşandı. "Mansurcuyum çatla Melih" Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili Instagram hesabından paylaşım yapan Ahmet Hakan, kendi fotoğrafını yayınlayarak altına "Mansurcuyum, çatla Melih" notunu yazdı. "Ahmet dikkat et seni de satmasın" Melih Gökçek, Twitter hesabından Ahmet Hakan'ın fotoğrafını paylaşarak, "Ahmet dikkat et. Mansur Yavaş partisini satan adamdır, üç günde seni de satmasın. Son kararın mı?" ifadelerini kullandı.



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