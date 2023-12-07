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Gündem Mansur’a korkak, Ekrem’e beceriksiz!
Gündem

Mansur’a korkak, Ekrem’e beceriksiz!

Yeniakit Publisher
2023-12-07 10:12:00 -
Mansur’a korkak, Ekrem’e beceriksiz!

İYİ Parti lideri Meral Akşener, seçimlerde kendisini yüzüstü bırakan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ı da boş geçmedi. İstanbul’da ulaşımı adeta bitme noktasına getiren İmamoğlu’nu isim vermeden hedef alan Akşener, “Her seçimden önce Berlin’i, Paris’i vaad ediyorlar ancak Delhi’nin, Cakarta’nın kaosuna mahkûm ediyorlar” diyerek, İmamoğlu’na sert bir göndermede bulundu. Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu’na karşı aday olmayan Mansur Yavaş’a ‘korkak’ göndermesinde bulundu.

HABER MERKEZİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dünkü Grup Toplantısında “Adına ittifak dedikleri manda ve himaye tuzağına geçit vermeyeceğiz. Türk milletine ölümü gösterip sıtmaya razı eden bu maskeli baloya boyun eğmeyeceğiz” sözleriyle yerel seçimlere 81 ilde müstakil adaylarla katılacaklarını ilan ederek zillet ittifakına kapıları bir kez daha kapatırken 14-28 Mayıs seçimlerinde kendisini yüzüstü bırakan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ı da boş geçmedi.

İmamoğlu'na: Hayaller Paris, gerçekler cakarta

İP lideri Akşener dünkü meclis grup toplantısında bir dönem yüzünde ‘Rabbi Yessir’ gördüğünü söylediği İmamoğlu’nu yerden yere vururken Yavaş’ı da ihmal etmedi. İş bilmezliği ve beceriksizliğiyle İstanbul’da ulaşımı adeta bitme noktasına getiren İmamoğlu’nu hedef alan Akşener, “Ülkemizde özellikle büyük şehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin başarısından söz etmek mümkün değil. Gelişmiş ülkelerdeki şehirlerle kıyasladığımızda ulaşım hizmetleri hem nitelik hem nicelik açısından beklentileri karşılayamıyor” dedi.

Sözlerini yerel seçimlerden önce verilen vaatleri hatırlatarak sürdüren Akşener, “Her seçimden önce Berlin’i, Paris’i vadediyorlar ancak Delhi’nin, Cakarta’nın kaosuna mahkûm ediyorlar” diyerek, İmamoğlu’na sert bir göndermede bulundu.

Er tez gider korkak Yavaş

Konuşmasında Nihal Atsız’ın ‘Varsağılar’ şiirinden alıntı yapan Akşener, Kılıçdaroğlu ve Özel’e ayrı ayrı biat açıklamasında bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı da boş geçmedi. Meclis kürsüsünden ‘Kopunca bir büyük savaş, Er tez gider, korkak yavaş. Yüreksize akçayla aş. Erlere meydan görünür’ dizelerini okuyan Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu’na karşı aday olmayan Mansur Yavaş’a ‘korkak’ göndermesi yaptı.
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