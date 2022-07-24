Mansur Yavaş'tan büyük ayıp! Melih Gökçek'e hakaret etti Akşener güldü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Melih Gökçek'i itibarsızlaştırmak uğruna çöp ettiği Ankapark'ı ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gökçek'i eleştirdi. Mansur Yavaş ise Gökçek'le ilgili soruya hakaret ederek cevap verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankapark'ı ziyaret etti.

Melih Gökçek'i suçladı

Mansur Yavaş'ın hırs uğruna bakım yaptırtmadığı Ankapark'la ilgili Gökçek'i suçlayan Akşener, burada gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"14 milyar lira nasıl gömülür ve nasıl sonuç alınmaz? Apaçık bir israf ve muhtemelen ortaya çıkacak apaçık bir yolsuzluk var. 14 milyar liraya KYK borçlarının tamamı silinebilirdi. EYT'lilerin birçok problemi bu kadar büyümezdi. Vatandaşların nasıl bir sistemle ütüldüğünü gördük. Sonuç itibariyle Ankaralıların istediğinin olması lazım burada. Ankapark'ı unutturmamamız gerekiyor."

Mansur Yavaş hakaret etti Akşener güldü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, eski başkan Melih Gökçek'le ilgili soruyu, "Kontrole gitmesini öneriyorum. Ruh sağlığından endişe ediyorum attığı tweetlere bakarsanız. Tedavi olsun, muhatap alalım" şeklinde yanıtladı.

Akşener ise, bir belediye başkanına yakışmayacak şekilde hakaret eden Yavaş'a gülüp 'Çok iyiydi' diyerek destek verdi.