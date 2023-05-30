Mansur Yavaş’la ilgili şok iddia! Gündeme bomba gibi düştü
Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, Cumhurbaşkanlığı ikinci turunda yüzde 47.82 oyla seçilemeyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun MYK’da büyük değişime gideceğine ilişkin kulisleri aktardı.
Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, Cumhurbaşkanlığı ikinci turunda yüzde 47.82 oyla seçilemeyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun MYK’da büyük değişime gideceğine ilişkin kulisleri aktardı.
Bayer, İzmir'de yayın yapan Gazete Kritik'te yer alan bilgileri köşesine şöyle taşıdı:
"İzmir’den yayın yapan ‘Gazete Kritik’te CHP kulislerine dönük ilginç bilgiler yer alıyor. Kılıçdaroğlu, ikinci turun ardından demokrasi mücadelesini sürdürmeye destek isteyerek “Sizin hakkınızın yenmesine müsaade edemezdim, etmedim” dedi. Ancak başka kaynaklara göre, MYK’da revizyon hazırlığı yapacağı söylentilerinin ağırlık kazandığı belirtiliyor.
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MYK’da Muharrem Erkek, Ahmet Akın, Bülent Kuşoğlu, Faik Öztrak, Veli Ağbaba ve Gülizar Biçer Karacan dışındaki isimlerden tasfiye edileceklerin olabileceğinin gündeme geldiği öne sürülüyor.
Buna karşılık MYK’ya yeni girmesi beklenen isimler arasında ise Gökhan Günaydın, Gökan Zeybek, Aysu Bankoğlu, Orhan Sarıbal, Yunus Emre ve Ali Mahir Başarır’ın olabileceği belirtiliyor.
Bu gelişmelerle birlikte Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkanlık’a devam edeceğinin sinyalini de verdiği öne sürülüyor.
Bu arada Ekrem İmamoğlu’na yakın isimlerin yeni MYK’da yer bulabileceği bekleniyor.
Mansur Yavaş’ın da değişimden yana tavır sergilediği dikkat çekiyor."