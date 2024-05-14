Mansur Yavaş’la ilgili çok konuşulacak iddia! Hazırlıklara şimdiden başladı bile

CHP içinde cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ismi öne çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye başkanlığına son kez aday olacağını belirtmişken, bu durumun ardından cumhurbaşkanlığı için aday olabileceği spekülasyonları arttı. Yavaş'ın yakın çevresindeki hareketlilik ve bazı örgütlenmelerin, adaylık için hazırlıklara başladığı yönünde yorumlara neden olduğuna dikkat çeken Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın da Yavaş'a olan yakınlığı ve destekleyici tutumunun bu iddiaları güçlendirdiğini belirtti. Özçelik, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Genel seçimin üzerinden bir yıl geçti.

Normalde yeni seçime daha 4 yıl var.

Ama CHP’de ortalık hareketli.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışılıyor.

Öne çıkan isimler…

Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş.

Şimdi Özgür Özel de potaya girmiş gibi…

Arkasından ittirenler dikkat çekiyor.

SON AÇIKLAMALARI

Özel’in katıldığı bir televizyon programı…

Kendisine bu konu da soruldu.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

Özetle şu yanıtı verdi:

“Bir: Asla tek başına karar vermem.

İki: Kendimi dayatmam.

Üç: Bir adayı dayatmam.

Dört: Başka yerde karar alıp parti organlarına dayatmam.”

Burada dikkat çeken nokta.

Daha önce kendisi aday değildi.

Hatta İmamoğlu’nu işaret ediyordu.

Sanki durum değişmiş.

Özel için kulislerde şu konuşuluyor:

“Eş başkanlıktan tek başkanlığa gidiyor.”

ERKEN SEÇİM

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Özel, 31 Mart sonrası net konuşmuştu.

“Erken seçim talebimiz yok” demişti.

Bu konuda da dil biraz değişmiş.

Yöneltilen soruya özetle şu karşılığı verdi:

“Sokakta bu sesi duymadan erken seçim dersem peşime kimse takılmaz. Mesajı yanlış okumuş olurum. Günü geldiğinde, talep varsa o talebi dillendiririz.”

Yanıt manidar.

Farklı yorumlar yapılıyor.

MANSUR YAVAŞ CEPHESİ

Mansur Yavaş cephesine gelince…

Orada da kıpırdanmalar var.

31 Mart öncesi ifadesi netti:

“Belediye başkanlığı için son kez aday oluyorum.”

Bu açıklaması çok konuşuldu.

“Bundan sonrası cumhurbaşkanlığı” şeklinde okundu.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan.

Yavaş’a en yakın isim görünüyor.

Şimdiden bazı örgütlenmelerden söz ediliyor.

Adaylık için hazırlıklara başlandığı bildiriliyor. (…)”

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