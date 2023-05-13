Mansur Yavaş'ın kalp işareti ile imtihanına Erdoğan'lı cevap! Sosyal medya yıkıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 7’li koalisyon masasının mitinglerinde boy göstermeye devam ediyor. HDP tepki gösterdiği için Doğu ve Güneydoğu’daki mitinglere çıkarılmayan Mansur Yavaş, CHP ve İyi Parti’nin açık hava buluşmalarında sahneye çıkıp kısa konuşmalar yapıyor.

Miting öncesi ve sonrasında iki elinin parmaklarını birleştirerek “kalp” işareti yapmaya çalışan Mansur Yavaş, defalarca kez denemesine rağmen bunu bir türlü başaramıyor.

CHP’nin İzmir, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Balıkesir gibi şehirlerdeki mitinglerinde Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte kalp işareti yapmaya çalışan ancak başarılı olamayan Mansur Yavaş, yine bu hareketi yapamadı.

Sosyal medyada Mansur Yavaş'ın kalp işareti yapamayışıyla ilgili 'caps'ler yapılırken bir video ise gündeme oturdu.

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