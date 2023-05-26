Mansur Yavaş'ın feleği şaşacak! Bu da mı gol değil he

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, bu seçimlerde Kandil’deki terör elebaşlarının Cumhur İttifakı’na çalıştığını ileri süren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ağzının payını verdi. Yavaş'ın hikâye anlattığını belirten Şahin, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Ankara’nın CHP-İyi Partili belediye başkanı ve müstakbel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mansur Yavaş’a göre bu seçimlerde Kandil’deki terör elebaşları Cumhur İttifakı’na çalışmış!

Yavaş, Kandil’den gelen “Kılıçdaroğlu’nu destekliyoruz” açıklamalarının aslında seçimi Kılıçdaroğlu’na kaybettirmek için yapıldığını söylüyor! İlginç bir bakış açısı.

Tabii Yavaş’ın bu tezini ispatlaması için Kandil’den o açıklamalar gelirken neden sessiz kaldıklarını, terör elebaşlarına niye “Size ihtiyacımız yok. Olmaz olsun sizden gelecek destek” diye tepki göstermediklerini de anlatması lazım.

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Yavaş belki hatırlamıyor ama biz bu filmi 2019 yerel seçimleri öncesinde de gördük. Seçime 10 gün kala HDP’li Sezai Temelli “Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. Bizi yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz” diye buyurmadı mı? Benzer bir uyarı-tehdit-hatırlatmayı Ekrem İmamoğlu için de yapmadı mı? O zaman da tıpkı bugünkü gibi muhalefet bu sözleri duymazdan gelmedi mi?

Bütün bunları bir kenara bırakın. Rakamlara bakalım… HDP’nin güçlü olduğu illerde CHP’nin 2018 seçimlerindeki oy ortalaması yüzde 2.5 seviyelerinde. 2023 seçimlerinde aynı bölgede Kılıçdaroğlu’nun oyları yüzde 65’lere gelmiş!

HDP üst yönetimi Kandil ve PKK ile bağını gizleme gereği bile duymuyor. Ve kitlesine gün aşırı “Kılıçdaroğlu’na destek” çağrısı yapıyor. Rakamlar da bu çağrının işe yaradığını gösteriyor. Sözün özü, Mansur Yavaş’ın anlattığı bu hikâyenin hiçbir inandırıcılığı yok. Vatandaş her şeyin farkında. (...)"