Mansur Yavaş'ın bir yalanı daha elinde patladı

CHP yandaşı medya kuruluşları tarafından pohpohlanıp şişirilen CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın koca bir balondan ibaret olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

Seçim öncesi barajların ve boş arazilerin üzerine güneş enerjisi santralleri kuracağını vaat eden Mansur Yavaş, söz konusu vaadini yerine getirmeyi beceremeyince her zaman yaptığı gibi yine yalana sarıldı.

Beceriksizliğini ve işbilmezliğini örtbas etmeye çalışan Mansur Yavaş suçunu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın üzerine yıkmaya çalışarak çapsızlığını gözler önüne serdi.

Seçim öncesi CHP yandaşı Halk TV'de bir televizyon kanalına katılan Mansur Yavaş güneş enerjisi panellerinin yer aldığı bir görüntüyü göstererek "Ankara'daki barajlarımızın üzerinde bunlardan yer alacak. Ayrıca arazi olarak kullanılmayan yerlerin hepsinde artık güneş enerji sistemi sistemine, temiz enerjiye geçmek durumundayız" demişti.

Seçimlerin ardından Mansur Yavaş katıldığı bir başka bir televizyon programında "Ben Çamlıdere Barajı'na güneş enerji istiyordum ama yasayla bunlar yasaklandı. Oradan elde ettiğimiz enerjiyle yoksul olan 50-100 bin ailenin ücretsiz elektrik kullanmasını sağlayacaktık. Maalesef onu da yapamıyoruz" yalanını ortaya attı.

Barajlar üzerinde kurmayı vaat ettiği güneş panellerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nı gerekçe göstererek yerine getirmeyen Mansur Yavaş, boş arazilerde güneş panelleri yapacağı sözünü ise yuttu.

Bakanlıktan yalanlama

Yavaş'ın bu iddiası bizzat Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yalanlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Mansur Yavaş idaresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden "barajlar üzerine güneş enerjisi sistemleri kurulması" yönünde herhangi bir müracatın yapılmadığı belirtildi.