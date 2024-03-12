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Gündem Mansur Yavaş’ı savunurken rezil oldular!
Gündem

Mansur Yavaş’ı savunurken rezil oldular!

Yeniakit Publisher
2024-03-12 23:19:00 -

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’ın “Benim artık son dönemim. Bir dönem daha yapıp bırakacağım" sözünü hatırlatan Yeni Akit Gazetesi Yazarı Sinan Burhan, Şaban Sevinç ve Barış Yarkadaş'ı dumur etti.

Gazeteciler Şaban Sevinç ve Barış Yarkadaş, Mansur Yavaş bir dönem aday olacağım açıklamasını ilk kez yaptı dediler. Sinan Burhan ise bu açıklamayı 2019 yılında da yaptı. Yalan söylüyor demesi üzerine Şaban sevinç ve Gürkan Hacır ispatla dediler.

Yavaş’tan Yine “Bir Dönem Adayım” Açıklaması

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan ABB Başkanı ve CHP Adayı Mansur Yavaş’ın 2019 yılında yine aynı şekilde “Ben bir dönem adayım, bu dönem zarfında çalışmalarımı yapıp 5 yıl sonra veda edeceğim” sözünü hatırlattı.

Mansur Yavaş 2019 Yerel Seçimleri öncesi bulunduğu vaatlerinden biri de 5 yıl görev yapıp bırakacağı yönündeydi. TV100 kanalında Taksim Meydanı programında Yavaş’ın 2019 yılında bir dönem başkanlık yapıp bırakacağım sözleri tartışma konusu oldu.

Şaban Sevinç ve Barış Yarkadaş böyle bir şey söylemediğini iddia ederken, Sinan Burhan Belgesi var ben belgesiz konuşmam diyerek, ABB Başkanı Yavaş’ın 2019 yılında yapmış olduğu o açıklamayı paylaştı. Burhan Alın size belge, Yavaş Burada 5 yıl sonra bırakacağını söyledi. Buna ne diyeceksiniz diye sordu. Programda açıklamayı kabul ettiler. Bunun üzerine gazeteciler Şaban Sevinç ve Barış Yarkadaş, Sinan Burhan Haklı çıktı diyerek özür dilediler.
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