Mansur Yavaş'a su zammı tepkisi: Çiftçileri aldatmış olmuyor mu?

2019 Yılında CHP’in adayı olarak seçime giren, İYİ Parti ve HDP’nin oylarıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş’ın seçim vaatleri arasında Ankara’da suyun, 2-3 kuruş olacağını söyleyen Yavaş’ın su için yüksek oranlarda zam yapması tüm kesimlerde tepkiye neden oldu.

Mansur Yavaş yönetimindeki ABB göreve gelinen 3.5 senede verdiği sözlerini tutmamasına AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da tepki gösterdi.

Sosyal medya paylaşımında su zammına tepki gösteren Özcan, şu ifadeleri kullandı.

"Seçimden önce “Allah’ın suyunu en ucuz şekilde sunacağız” diyen Sn. Mansur Yavaş seçimden sonra bu sözünü de unuttu. Kullanılmayan suya fahiş fiyatlar, hatalı su faturaları, kırsal kesimde yaşayan çiftçilerimize yapılan yüksek su zamları ile köylülerimizi canından bezdirdi.

Suyun maliyetli olduğunu söyleyen Sn. Yavaş seçimden önce bunu hesap edemedi mi?

Maliyetleri kalem kalem detaylandırsın da biz de bilelim… Ayrıca köylere suyu 3 kuruşa vereceğiz derken şimdi % 800leri bulan faturaların şokunu yaşayan çiftçilerimizi aldatmış olmuyor mu?

Kademeli su faturasını tasarruf kılıfı ile sunan Sn. Yavaş, milletimizin tasarruf yapmasını gerçekten istiyorsa su zamlarını geri çeksin, suyu Allah’ın nimeti olarak gören Yavaş’ı bu sözünü hatırlamaya bir kez daha davet ediyorum."