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Siyaset Mansur Yavaş’a şok suçlamalar! Mansur Ankara’ya 5 yıl kaybettirdi
Siyaset

Mansur Yavaş’a şok suçlamalar! Mansur Ankara’ya 5 yıl kaybettirdi

Yeniakit Publisher
2023-11-23 11:56:00 -
Mansur Yavaş’a şok suçlamalar! Mansur Ankara’ya 5 yıl kaybettirdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Fatih Ünal, Ankara’nın Mansur Yavaş dönemi ile ilgili şok açıklamalar yaptı!

MUHAMMET KUTLU  ANKARA

Ünal, CHP’li Mansur Yavaş döneminde Ankara’nın 5 yılını kaybettiğini belirterek şunları söyledi: “Yatırıma harcanan para düşmüş, bilinçsizce ve düşünülmeden alınan işçilerle obez bir büyüme içine girmiştir. Yatırım yerine işçilerin maaşları ödenmiş, fazladan aldığı işçilerin maaşlarını da düzenli ödeyemediği için çalışanlara asgari ücret vermek zorunda kalmıştır. Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi maalesef yolsuzluklar ve usulsüzlüklerle de anılır olmuştur. Yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla ilgili 12 ayrı suç duyurusunda bulunduk. Mamak Kentsel Dönüşüm Bölgesi’ndeki usulsüzlüklerle ilgili İdare Mahkemesi’ne üç ayrı dava açtık. Mahkeme, yürütmenin durdurulması kararını verdi. Toplam 7 buçuk milyar liralık yolsuzluk ve usulsüzlük ile Ankara’nın bütçesi çarçur edilmiştir. Ankapark’ı çöp haline getirerek en az 8 milyar 700 milyon liralık zarar vermiştir. Ayrıca Yenimahalle teleferiğini de çalışamaz hale getirdi. Ankara’nın ilk olimpik buz paten pisti olan Belpa’yı 4 yıldır tamir edildiği bahanesiyle hâlâ açmadı. Polatlı’ya iki yılda su getireceğiz demişlerdi ama dört buçuk yıl oldu. Polatlı hâlâ sudan mahrum durumda.”

58 kilometre metro sözü verdi, 1 metre bile yapamadı

“Maalesef ne alt yapıda, ne ulaşımda verilen sözlerini tutamadığı gibi herhangi bir proje de üretememiştir. 58 kilometre metro yapacağı sözüyle göreve gelen Yavaş, bir metre dahi metro yapamamıştır. İtfaiyede de, yollarda da, fen işlerinde de, çevre korumada da inanılmaz bir vurdumduymazlık var. Ankara’nın parkları perişan halde. Rutin temizliği yapılmayan mazgalların tıkanması yüzünden her yağmur yağdığında evleri ve dükkanları su basıyor. Ankara’yı resmen enkaza çevirdi.”

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