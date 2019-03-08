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Mansur Yavaş yine gaza geldi! '2 anket yaptırdım, önde çıktım'

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, katıldığı bir televizyon programında gaza gelerek 2 anket yaptırdığını ve anketlerde önde olduğunu söyledi.

08 Mart 2019 Cuma 11:37
Mansur Yavaş yine gaza geldi! '2 anket yaptırdım, önde çıktım'

CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş, dün NTV canlı yayınında yerel seçime dair açıklamalarda bulundu. 31 Mart seçimlerine kısa bir süre kala yine gaza gelen Yavaş, "Kararsızların birçoğu, daha önce AK Parti'ye oy verdiğini söylemiş. Şimdiye kadar 2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım fakat diğer açıklanan anketler, uzaktan yakından benim manipüle edebileceğim anketler değil" dedi.

2014 seçimlerinde de erken konuşmuştu

2014 yerel seçimlerinde de erkenden konuşan hatta 'Seçimi kazandım' diyerek sevinç pozları veren Mansur Yavaş'ın daha sonra 1 puan farkla kaybettiği ortaya çıkmıştı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 11:37
  1. Ankara
  2. mansur yavaş
  3. mansur yavaş seçim

YORUM YAZ

  • vatandas sabrivatandas sabri1 sa önce
    24 Haziranda CHP, IP, SP´nin adayi Mansur Yavas olsaydi, sanirim planlanmis Kaos planina hizmet ederdi ve Muharrem Ince gibi "adam kazandi, bunlar piskopat" demezdi, anlasilan Mansur Yavas´ta piskopatlardan..
  • ihsanihsan1 sa önce
    hatır anketimi rüşvet anketimi mansur
  • Denizli AKDenizli AK1 sa önce
    Doğru izmir ve ankarada pkkfetò ip destekli chp nin adaylari 5 ankette önde.

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