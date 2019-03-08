Mansur Yavaş yine gaza geldi! '2 anket yaptırdım, önde çıktım'

CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş, dün NTV canlı yayınında yerel seçime dair açıklamalarda bulundu. 31 Mart seçimlerine kısa bir süre kala yine gaza gelen Yavaş, "Kararsızların birçoğu, daha önce AK Parti'ye oy verdiğini söylemiş. Şimdiye kadar 2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım fakat diğer açıklanan anketler, uzaktan yakından benim manipüle edebileceğim anketler değil" dedi.

2014 seçimlerinde de erken konuşmuştu

2014 yerel seçimlerinde de erkenden konuşan hatta 'Seçimi kazandım' diyerek sevinç pozları veren Mansur Yavaş'ın daha sonra 1 puan farkla kaybettiği ortaya çıkmıştı.