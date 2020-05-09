Mansur Yavaş ve Fatih Portakal'ı rezil eden görüntü

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Ilıkan, Twitter'dan yaptığı paylaşımla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile FOX TV'nin provokatör sunucusu Fatih Portakal'ın iftiralarını yüzüne çarptı.

Murat Ilıkan, Yavaş ve Portakal'ın "Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti ve MHP gruplarının esnafa 100 milyon TL'lik destek kredisini onaylamadı" iddialarına ilişkin yaptığı paylaşımında "Temmuz ayında görüşülmek üzere ertelenen maddeye "red" verdiler dediniz yalan söylediniz. Malzeme miktarının kredisini verdiğimiz karara "red" verdiler dediniz ifira attınız" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş ile Fatih Portakal'ı da paylaşıına ekleyen Ilıkan, "Siz böyle yapmaya devam edin. Allah var gam yok" dedi.

İşte MHP'li Murat Ilıkan'ın o paylaşımı: