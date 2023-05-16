Mansur Yavaş Türk Siyaseti için hayal kırıklığıdır!

ABB Başkanı Mansur Yavaş CHP rozetiyle şehir şehir geziyor diyen Başkan Oğuz; “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın kendisiyle o kadar çelişen ifadeleri var ki, yani ne diyordu Sayın Yavaş, ‘ben bir kamu görevlisiyim parti rozetimi çıkardım ben şehir şehir gezip propaganda yapamam’ diyordu. Şu anda Mansur Yavaş yakasına CHP rozet taktı şehir şehir CHP propagandası yapıyor, yazıktır!

Sayın Mansur Yavaş 2009’da insanlara Milliyetçilik dersi veriyordu, o zamanki partisi olan MHP’yi CHP’lileşmekle suçluyordu ama şu an Mansur Yavaş CHP adına şehir şehir gezip oy istiyor, şu anda Mansur Yavaş HDP’yi savunur hale geldi, şu anda Mansur Yavaş insanlara ham hayal kuru hayal satıyor. Kendi çalıştırdığı EYT’den emekli olan insanların tazminatlarını bile henüz ödemeden şehir şehir gezerek insanlara hayal dağıtmaya devam ediyor ama bakın bu insanlar onun farkında, bu samimiyetsizliğin farkındalar. Dolayısıyla Mansur Yavaş, Ankara için bir hayal kırıklığıdır. Türk Siyaseti için bir hayal kırıklığıdır. İçinden çıktığı Milliyetçi muhafazakar seçmene ihanet etmektedir.

TALİMATLARI LONDRALI TEFECİLERDEN ALANLAR DEĞİL AZİZ MİLLETİNDEN ALANLAR KAZANACAK!

14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan seçimlere sayılı günler kala partiler ve liderler mitinglerini sürdürürken geçtiğimiz hafta sonu İstanbul mitinginde seçmenlerine seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara'nın üç ayrı yerinde miting düzenledi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sincan mitingine katıldı. Miting öncesi İHA mikrofonuna konuşan Oğuz, Ankaralı seçmenin Cumhurbaşkanı’na tarihin en büyük desteğini vereceğini belirtti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a da sert eleştirilerde bulunan Oğuz, “Sayın Mansur Yavaş içinden çıktığı Milliyetçi muhafazakar seçmene ihanet etmektedir” diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sincan'da 135 bin vatandaşla bir araya geldi.

Yüz binlerce vatandaş Cumhurbaşkanı’na destek vermek için burada diyen Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Ankara Cumhurbaşkanımızı büyük Ankara mitinginde de bağrına basmıştı, vefasını göstermişti, samimiyetini göstermişti. Ankara yerli ve milli olanı bağrına bastı, yani Ankara talimatları, Amerika’dan Londralı tefecilerden değil, aziz milletinden alan Cumhurbaşkanı’nı bağrına bastı ve Ankara 14 Mayıs’ta bugüne kadar tarihinin en yüksek desteğini vermiş olacak. Bu kalabalık bunun ispatıdır, yüreklerinde Recep Tayyip Erdoğan sevgisi olduğu için bayrak sevgisi olduğu için bu insanlarımız burada” dedi.

BU SEÇİM, BEBEK KATİLİNE "BEY" DİYENLERLE, MİLLETİN EVLATLARI ARASINDA BİR SEÇİM!

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, seçime sayılı günlerin kaldığını ve seçim sonucunun Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderini değiştireceğini dile getirdi.

"Türkiye'yi terör örgütlerine çiftlik yapmak isteyenlere karşı Cumhurbaşkanımızı seçmek bir vatandaşlık vazifesidir"

Kahramankazan Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Serhat Oğuz, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın bebek katili ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yönelik “Apo Bey" sözlerine sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, "Bebek katiline 'bey' diye hitap eden kişinin, bırakın milliyetçiliğini, vicdanı da sorguya muhtaçtır! Biz ona 'Apo Bey' değil 'bebek katili Apo'diyoruz Mansur Bey!" ifadelerini kullandı.

Kahramankazan Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Serhat Oğuz, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın bebek katili ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yönelik kullandığı "Apo Bey" sözlerine sert tepki gösterdi.

“CUMHURBAŞKANI’MIZA KARŞILIKSIZ BİR SEVGİ VAR”

Meydanlardaki seçim havasıyla ilgili konuşan Oğuz; “Sahada benim gördüğüm şey şu Cumhurbaşkanımıza vatandaşımızın karşılıksız bir sevgisi var, bu sevgi son iki haftadır Ağrı Dağı’nın zirvesine ulaşmış durumda. İnanın 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı’mız her mitinginde söyler ya, ‘sandıkları patlatacaksınız’ diye vallahi bu sefer sandıklar gerçekten patlayacak, çünkü bu samimiyetin tarifi yok” ifadelerine yer verdi.