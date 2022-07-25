Mansur Yavaş ne yapmaya çalışıyor? İşte Ankapark gerçekleri

Akit TV'de yayınlanan Manşetlerin Dili, bugün Murat Şahin'in sunumuyla ekranlarınıza geldi. Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Manşetlerin Dili'nde, Ankapark üzerinden algı oyunu yürüten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ilginç tutumunu eleştirdi.

Karahasanoğlu şunları söyledi:

Göreve geldikten sonra bir süre alışma süreci... Ama 3 ay, 3 buçuk ay sonra gösterseydi bize olumsuz bir tablonun fotoğraflarını gösterseydi tamam derdim, gerçekten evvelki yönetimle ilgili bir sorun var burada. Ama onu yapamadı. 3 yıldır, 3 buçuk yıldır mahkemelerde...

İddiası şu, "Ben Ankapark'ın gerekli olduğuna inanmıyorum" diyor Mansur Yavaş. Melih Gökçek de diyor ki, "Çocuklarımızın eğlenmeye hakkı var. Küçük küçük, denetimlerden kaçan lunaparklarda eğleneceklerine gelsinler belediyenin de sorumluluğu altında çok daha profesyonel bir hizmet olarak Ankaralılara bu hizmeti sunalım."

Ekipmanların tamamı üst üste konmuş. Siz niye üst üste koyuyorsunuz ki bunlar daha önce Melih Gökçek'in döneminde yerlerine monte edilmiş oyuncaklardı. Melih Gökçek öyle gazetecileri gösterdi.

Şimdi sen üst üste yığılmış oyuncakları gösteriyorsun. Sen öyle almadın ki? Sen 3 yıldır belediye başkanısın Mansur Yavaş, sana hatırlatalım. Senin sorumluluğun altındaki bir yerde o oyuncaklar hiç kullanılmamış gibi, hurdaymış gibi üst üste duruyorsa sen de bundan sorumlusun demektir.