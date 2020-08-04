Mansur Yavaş: Maalesef ilk zamanlardaki seviyeye çıktı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, il genelindeki koronavirüs vaka sayısındaki artış ile ilgili bir açıklama yaptı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüs salgını hakkında kritik bir açıklamada bulundu. Yavaş, "Ankara'da Covid-19 vaka artışı maalesef ilk zamanlardaki seviyeye çıkmıştır" dedi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından kritik bir açıklamada bulundu. Yavaş açıklamasında, "Ankara'da Covid-19 vaka artışı maalesef ilk zamanlardaki seviyeye çıkmıştır. Tedbirlerimizi üst seviyeye çıkarmakla birlikte çalışma arkadaşlarımızın ve sizlerin sağlığı için belediyemize ziyaretleri sınırlandırdık. Tüm hemşehrilerimi salgın tedbirlerine uymaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.