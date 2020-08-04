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Mansur Yavaş: Maalesef ilk zamanlardaki seviyeye çıktı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, il genelindeki koronavirüs vaka sayısındaki artış ile ilgili bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 17:11:00 - 2020-08-04 17:22:52
Mansur Yavaş: Maalesef ilk zamanlardaki seviyeye çıktı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüs salgını hakkında kritik bir açıklamada bulundu. Yavaş, "Ankara'da Covid-19 vaka artışı maalesef ilk zamanlardaki seviyeye çıkmıştır" dedi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından kritik bir açıklamada bulundu. Yavaş açıklamasında, "Ankara'da Covid-19 vaka artışı maalesef ilk zamanlardaki seviyeye çıkmıştır. Tedbirlerimizi üst seviyeye çıkarmakla birlikte çalışma arkadaşlarımızın ve sizlerin sağlığı için belediyemize ziyaretleri sınırlandırdık. Tüm hemşehrilerimi salgın tedbirlerine uymaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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