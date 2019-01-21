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Mansur Yavaş, Karamollaoğlu'nu ziyaret etti: Aday çıkarmayacaksanız...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Yavaş, Karamollaoğlu'na saygılarını sunmak ve adaylığını ifade etmek için geldiklerini belirterek, "Aday çıkarmayacaksanız destek, çıkaracaksanız da fikirlerimizi paylaşarak güzel bir yarış yapmak isteriz. Bu nedenle sizi ziyaret etmek istedik." diye konuştu.

21 Ocak 2019 Pazartesi 18:05
Mansur Yavaş, Karamollaoğlu'nu ziyaret etti: Aday çıkarmayacaksanız...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ı partisinin genel merkezinde kabul ederek ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Kapılarının her zaman açık olduğunu, konuşarak, diyalog içinde meselelerin çözülmeye çalışılması gerektiğini dile getiren Karamollaoğlu, "Maalesef bazı çevreler, seçimi hasımlar arasında yapılan bir mücadele gibi göstermeye çalışıyor. Biz de diyoruz, seçim hasımlar arasında yapılan bir mücadele değil, olsa olsa rakipler arasında yapılan bir mücadeledir. Seçimden başarıyla çıkanı da o başarıyı gösteremeyenler tebrik etmelidir. Bundan daha güzel bir yaklaşım olmaz." diye konuştu.

Ziyaretin önem taşıdığını kaydeden Karamollaoğlu, seçime giderken kutuplaşmayı adeta zirveye çıkarmak için çaba gösterenlere hayret ettiğini belirtti.

Karamollaoğlu, "Bu memleket bizimse hele ki bu memlekette son zamanlarda gündeme getirildiği gibi beka sorunu varsa her şeyden önce bizim birlik ve beraberliğe, dayanışmaya ihtiyacımız var. Kamplaşmadan mümkün olduğunca kurtulmaya ihtiyacımız var." dedi.

'Aday çıkarmayacaksanız destek isteriz'

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yavaş ise Saadet Partisi'nin geçen seçimde Millet İttifakı'nın ortaklarından olduğunu hatırlatarak, bu defa böyle bir ortaklık kurulmadığını, Karamollaoğlu'na saygılarını sunmak ve adaylığını ifade etmek için ziyarete geldiklerini söyledi.

Mansur Yavaş, "Aday çıkarmayacaksanız destek, çıkaracaksanız da fikirlerimizi paylaşarak güzel bir yarış yapmak isteriz. Bu nedenle sizi ziyaret etmek istedik." diye konuştu.

Görüşmenin ardından da basın mensuplarına açıklamada bulunan Yavaş, Karamollaoğlu ile ülkenin sorunlarına ilişkin sohbet ettiklerini belirtti.

Bir basın mensubunun, "Mehmet Özhaseki'nin FETÖ konusunda açıklamaları oldu. 'Zamanında duygusallığımızdan, yardımseverliğimizden yararlandılar. Biz de onlara yardım ettik' dedi. Nasıl değerlendirirsiniz bu açıklamasını?" sorusuna Yavaş, "Bunları kendisine sormanızı isterim. Beni ilgilendiren bir konu değil." cevabını verdi.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 18:05
  1. Ankara
  2. Mansur Yavaş
  3. Temel Karamollaoğlu
  4. Saadet Partisi
  5. chp

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