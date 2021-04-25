Mansur Yavaş da işin içinde! İşte rüşvet skandalının ses kaydı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, eski CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün'ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'li 2 belediye meclis üyesi hakkındaki 25 milyon lira rüşvet istedikleri iddiasına ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

Rüşvetin ses kaydının dökümü yayınlandı

Sinan Aygün; bir özel televizyon kanalında 25 milyonluk rüşvet skandalına ilişkin ses kaydının dökümünü yayınladı. Sinan Aygün, Sinan Aygün'ün kızı Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sibel Aygün ve CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Haydar Demir'in, Sinan Aygün'ün ofisinde ve araçta yapılan görüşmelerin ses kaydı dökümünde, Mansur Yavaş'ın rüşvetten haberinin olduğu açıkça görülüyor.

Demir: Mansur beyle biraz evvel konuştuk

13 Aralık 2019 saat:19:56'da Sinan Aygün'ün, aynı araçta bulunan Sibel Aygün ve Haydar Demir'le araç telefonuyla yaptığı görüşme şöyle:

Sinan Aygün: Peki ne gerek vardı bunlara abicim yok 25 ver yok 5 ver yok 3 ver yani yazık değil mi abi ya birbirimizi gerdik bu kadar 10 gündür 15 gündür ya, ne diyor Mansur Bey şimdi.

Haydar Demir: Mansur beyle biraz evvel konuştuk. Sonra konuşalım Başkanım ben ablama söylerim.

Aygün: Bu bant benim en büyük ispatım

Eski CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün, Mansur Yavaş ile CHP'li 2 belediye meclis üyesi hakkındaki 25 milyon lira rüşvet istedikleri iddiasına ilişkin ses kaydının çözümünün yapıldığını söyledi. Aygün, bir özel televizyonda yaptığı açıklamada; "Bant var. O bantı savcılığa teslim ettim. Orada ne olduğu çok güzel anlatılıyor. Savcılıktan kriminale gitti, savcılıkta çözüldü. Bu bant benim ispatım. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi iki kişinin nasıl geldiği anlaşılacak?" ifadelerini kullandı.

İişte o iki görüşme

Sinan Aygün, Sinan Aygün'ün kızı Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sibel Aygün ve CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Haydar Demir'in, ofiste ve araçta yaptıkları iki görüşmenin dökümü şöyle:

OFİS DEŞİFRE ( 13 Aralık 2019 Saat: 17.47)

SİNAN AYGÜN: Alo, alo

HAYDAR DEMİR: Efendim Abi

SİNAN AYGÜN: Haydar Abi ben Sinan Aygün nasılsın

HAYDAR DEMİR: Buyurun Başkanım

SİNAN AYGÜN: Ya şimdi abi biz dilekçeleri aşağıya verdik. Özel kaleme verdik. Özel kalemden gelmiştir. İki yere birden yani buna dava açmazsanız şöyle olur böyle olur diye sende en son bir gelişme var mı?

HAYDAR DEMİR: Başkanım ben size dönüş yapacağım kapatın siz.

SİNAN AYGÜN: Tamam peki bekliyorum abi görüşürüz.

Saat 18.14: Kardeş telefon bekliyorum (Mesaj)

ARABA TELEFON GÖRÜŞME DEŞİFRE (13 Aralık 2019 SAAT 19.56)

SİBEL AYGÜN: İstinafa gitmiş bu bir.

SİNAN AYGÜN: Gitmiş mi?

SİBEL AYGÜN: Evet, Haydar Bey yanımda iki

SİNAN AYGÜN: Ver bakıyım bir

SİBEL AYGÜN: Tamam

HAYDAR DEMİR: Efendim Başkanım

SİNAN AYGÜN: Haydar Abi ne yapıyorsun ya, seni de çok yoruyorum kusura bakma ne olursun ya hakkını helal et.

HAYDAR DEMİR: Olur mu öyle şey Başkanım.

SİNAN AYGÜN: Ne oldu şimdi, ne oldu şimdi?

HAYDAR DEMİR: Gitti istinafa gitti Başkanım.

SİNAN AYGÜN: Peki ne gerek vardı bunlara abicim yok 25 ver yok 5 ver yok 3 ver yani yazık değil mi abi ya birbirimizi gerdik bu kadar 10 gündür 15 gündür ya, ne diyor Mansur Bey şimdi.

HAYDAR DEMİR: Mansur beyle biraz evvel konuştuk.

Sonra konuşalım Başkanım ben ablama söylerim.

SİNAN AYGÜN: Ya merak ettim de o yüzden soruyorum eve gidiyorum da gitti mi istinafa

HAYDAR DEMİR: Sıkıntı yok gitti gitti

SİNAN AYGÜN: İyi peki o zaman hadi görüşürüz.

HAYDAR DEMİR: Görüşürüz saygılar

SİNAN AYGÜN: Sağol, sağol..

25 milyon rüşvet iddiasının kronolojisi

27 MART 2017: CHP eski Ankara Milletvekili ve Ankara Ticaret Odası Eski Başkanı Sinan Aygün, Eskişehir Yolu üzerindeki arazisine 2017 yılında TOGO İkiz Kuleleri'ni dikme kararı aldı ve inşaat ruhsatı aldı.

NİSAN 2017: TOGO İkiz Kuleleri'nin temelini atıldı

13 ARALIK 2019-Saat:15.00: Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi kardeşi Sibel Aygün vasıtasıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıldı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Coşkun Torun'un odasında sekiz Meclis üyesiyle toplantı yaptı. Sekiz Meclis üyesi, Sinan Aygün'e 'Ne vereceksin?' diyerek rüşvet istediği iddia edildi. Sinan Aygün, söz konusu rüşvet talebine kabul etmeyerek toplantıdan ayrıldı..

13 ARALIK 2019-Saat:15.35: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan iki Meclis üyesi, Sinan Aygün'ün ofisine geldi ve Sinan Aygün'den yeniden rüşvet istendiği iddia edildi. Sinan Aygün'ün ifadesiyle rüşvet pazarlığı şöyle gelişti:

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi: "Abi bize bir şey söyle de bu rakamı bağlayalım"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Coşkun Torun: "25.. 25 milyon"

Sinan Aygün: 'Ben Sinan Aygün'sem, ben hayatımda kimseye haraç vermedim. Kimseye para vermedim. Benden bu parayı isteyemezsiniz. Bu parayı verenin…'

14 ARALIK 2019: Sinan Aygün, CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Aygün, Mansur Yavaş ile CHP'li 8 belediye meclis üyesi hakkındaki '25 milyon lira rüşvet istedikleri' iddiasıyla hazırlanan suç duyurusunu Kemal Kılıçdaroğlu'na gösterdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Aygün'e, "Dur, sakin ol. Ben Bülent Kuşoğlu ile görüşürüm, senin Mansur'la işini halleder" dedi. Bülent Kuşoğlu, CHP İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

14 ARALIK 2019: Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu görüşmeden yarım saat sonra Sinan Aygün'ü aradı ve "Bülent Kuşoğlu Ankara dışındaymış, yokmuş, sonra görüşeceksin" dedi.

16 ARALIK 2019: Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanlığı görevlilerince zabıta eşliğinde TOGO İkiz Kuleleri'nin inşaatı mühürlendi.

17 ARALIK 2019: Sinan Aygün, CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'yla yeniden görüştü.

Aygün, Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun kendisini aramadığını söyledi.

Aygün'ün, Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Bana niye Cumartesi dilekçeyi verdirmediniz? Niye çözemediniz? Benim durumum çok kötü" dediği öğrenildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Aygün'e, sorunun çözülmesi için partide yeni isimleri görevlendireceğini söyledi.

18 ARALIK 2019: Sinan Aygün, '25 milyon lira rüşvet' sorununun çözülmesi için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevlendirilen isimleri aradı, 'Genel Başkan sizi aradı mı?' diye sordu, 'Aramadı' cevabını aldı. Sinan Aygün, söz konusu kişilere 'Siz arayın genel başkanı' dedi. Sinan Aygün'e yine dönüş olmadı.

19 ARALIK 2019: Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'li 8 belediye meclis üyesi hakkındaki '25 milyon lira rüşvet istedikleri' iddiasıyla ilgili yaptığı suç duyurusunda bulundu.

23 ARALIK 2019: Sinan Aygün, rüşvet skandalına ilişkin basın toplantısı düzenledi.