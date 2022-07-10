Mansur Yavaş Ankara'yı resmen kuruttu

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AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, sosyal medya hesabından CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çok sert tepki gösterdi.

Videolu bir paylaşımda bulunan Sinan Burhan şu ifadeleri kullandı:

"Bu şok videoyu bugün çektim. Ankara’da daha önce yüzlerce ağaç kurutulmuştu. Bugün Sn Mansur Yavaş tarafından Konya yoluna daha yeni dikilen yüzlerce ağaç kurumuş. Akşam sabah Melih Gökçek’i kötülemek yerine bu ağaçlara bakın."

Söz konusu videoda Mansur Yavaş tarafından Konya yoluna dikilen çok sayıda ağacın bakımsızlıktan dolayı kuruduğu görüldü.

Çektiği videoda kuruyan ağaçları tek tek gösteren Burhan, "Arkadaşlar Konya yolunda ağaç yok demiştik. Mansur Bey ağaç dikti ama bakın diktiği ağaçlar kurudu yazık. Bizde yalan ve iftira olmaz" dedi.

Ankara'nın geriye doğru gittiğini söyleyen Burhan, "Ağaçlar hep kurumuş. Mansur Bey yeşil Ankara böyle olur mu? Ankaralıların parası nereye gidiyor Mansur Bey? Ankara'ya yazık" şeklinde tepkisini dile getirdi.