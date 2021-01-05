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Gündem Mansur Yavaş: 110 günlük suyumuz kaldı
Gündem

Mansur Yavaş: 110 günlük suyumuz kaldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Baraj doluluğumuz yüzde 20’ye düştü ve 110 günlük suyumuz kaldı" uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 21:44:00 -
Mansur Yavaş: 110 günlük suyumuz kaldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Baraj doluluğumuz yüzde 20’ye düştü ve 110 günlük suyumuz kaldı" uyarısında bulundu.

Mansur Yavaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımla Ankara'da kalan su miktarına dikkat çekti. Yavaş yaptığı paylaşımda kentin 110 günlük suyunun kaldığını bildirdi.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü (ASKİ) Erdoğan Öztürk'ün Ankara'da su tüketimine ilişkin bir videosunu aktaran Mansur Yavaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Baraj doluluğumuz %20'ye düştü ve 110 günlük suyumuz kaldı. Meclise taşıyacağımız Kademeli Su Faturası uygulaması kabul edilirse; Sosyal yardım alanlara 10 tona kadar ton başı su ücreti 1 TL, Yüksek tüketimi önlemek için 10 m³ üstü kullanıma kademeli fatura artışı olacak."

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